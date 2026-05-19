Italiani in campo martedì 19 maggio: Cobolli, Darderi e 6 azzurri a Parigi. A che ora e dove vederli

Martedì ricco di italiani tra Amburgo e Parigi nella settimana che accompagna il circuito verso il Roland Garros e che promette anche quest’anno un gran torneo in Germania. Due azzurri saranno impegnati nell’ATP 500 tedesco, mentre in Francia si completa il quadro del primo turno delle qualificazioni dello Slam parigino con sei italiani chiamati a scendere in campo.

ATP Amburgo: tornano in campo Darderi e Cobolli

Al Bitpanda Hamburg Open sarà il giorno dell’esordio di Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Due azzurri che arrivano in Germania con sensazioni molto diverse dopo gli Internazionali d’Italia. Cobolli, campione in carica del torneo e quarta testa di serie, proverà a lasciarsi alle spalle un passaggio romano meno brillante del previsto, ritrovando quelle certezze che negli ultimi dodici mesi lo hanno portato stabilmente tra i migliori del circuito. Il romano aprirà il programma del Centrale alle ore 12 con il peruviano Juan Ignacio Buse, numero 57 del mondo proveniente dalle qualificazioni, in una sfida inedita.

Discorso differente invece per Darderi, che ad Amburgo arriva con entusiasmo e fiducia dopo la splendida corsa al Foro Italico culminata con la prima semifinale Masters 1000 della carriera. L’azzurro, settima testa di serie, debutterà sul campo 1 non prima delle 12 con l’argentino Roman Andres Burruchaga, già battuto nettamente nei quarti del Challenger di Campinas del 2023. I match saranno visibili su Sky e Now TV.

Roland Garros, qualificazioni: Cadenasso, Maestrelli, Bronzetti e non solo

A Parigi invece si completa il quadro dei primi turni delle qualificazioni del Roland Garros, con sei italiani impegnati nella caccia a un posto nel tabellone principale. Una giornata importante e che si spera proficua per i colori azzurri sulla lunga scia di quella di ieri, sia per gli uomini che per le donne.

Ad aprire il programma azzurro sarà Nuria Brancaccio, impegnata nel secondo match dalle 10 sul Campo 6 con Kaitlin Quevedo. Stesso slot anche per Francesco Maestrelli, che sul Campo 9 affronterà il giapponese Rio Noguchi.

Nel corso della mattinata toccherà poi a Lorenzo Giustino, terzo match sul Campo 7 con il francese Kyrian Jacquet, e a Gianluca Cadenasso, atteso sul Campo 5 dal britannico Liam Broady.

Chiuderanno invece il programma azzurro femminile Lucia Bronzetti, opposta alla statunitense Varvara Lepchenko nel quinto match sul Campo 8, e Lucrezia Stefanini, impegnata sul Campo 12 con la russa Alina Charaeva.

Tutti i match saranno visibili sulle piattaforme digitali Warner Bros. Discorvery e Dazn; ecco quali e quando:



Lorenzo Giustino vs Kyrian Jacquet

Campo 7, terzo match dalle 10:00



Nuria Brancaccio vs Kaitlin Quevedo

Campo 6, secondo match dalle 10:00



Gianluca Cadenasso vs Liam Broady

Campo 5, terzo match dalle 10:00



Lucia Bronzetti vs Varvara Lepchenko

Campo 8, quinto match dalle 10:00



Francesco Maestrelli vs Sho Shimabukuro Noguchi

Campo 9, secondo match dalle 10:00



Lucrezia Stefanini vs Alina Charaeva

Campo 12, quinto match dalle 10:00