Roland Garros, il potenziale cammino di Sinner. Jodar e Djokovic solo in finale, insidia Landaluce, possibile derby agli ottavi

Jannik Sinner si avvicina da strafavorito al Roland Garros 2026, dichiaratamente l’obiettivo più importante della stagione per un giocatore a cui manca solo il trofeo dei moschettieri per completare il Career Grand Slam. Il sorteggio è stato celebrato ed è dunque il momento di analizzare quali possono essere le insidie principali del tabellone di Sinner sulla strada per il Roland Garros.

Fermo restando che si parla di un giocatore che ha vinto gli ultimi sei Masters 1000 e che ha una striscia aperta di 29 vittorie consecutive. Non è facile, dunque, trovargli un degno rivale in questo momento, considerata l’assenza di Carlos Alcaraz. Ma si parte sempre dallo 0-0 e saranno necessarie altre sette vittorie da conquistare.

La prima considerazione da fare è che Sinner non ha nella sua metà di tabellone i due giocatori che forse al momento, per diversi motivi, rappresentano i nomi da tenere più d’occhio. Il teenager spagnolo Rafa Jodar, l’astro nascente del circuito, e il grande Novak Djokovic, che ha sconfitto Sinner nell’ultimo Slam giocato in Australia, sono infatti dall’altro lato del fiume e potrebbero incrociare Jannik solo in un’eventuale finale.

La possibile prima settimana di Sinner

Al primo turno, Jannik ha pescato la wild card locale Clement Tabur: classe 2000, numero 165 del ranking mondiale, appare un avversario morbido per testare l’ingresso nel torneo nel migliore dei modi. Al secondo turno, ci sarà l’inglese Fearnley (giocatore più da campi rapidi) o l’argentino Juan Manuel Cerundolo, il minore e meno quotato dei due fratelli argentini. Parliamo di un giocatore che comunque sulla terra rossa ha appena vinto il Challenger 175 di Bordeaux, fermo restando che non pare in grado di preoccupare Sinner.

Al terzo turno, la prima potenziale vera insidia porta il nome di Martin Landaluce. Il ventenne spagnolo è uno dei giocatori in ascesa, i quarti di Roma possono rappresentare un “clic” mentale che può renderlo temibile. Un talento ancora tutto da scoprire che può creare grattacapi. In alternativa, c’è Corentin Moutet, la testa di serie numero 30, giocatore già affrontato e sconfitto da Sinner in passato a Bois de Boulogne.

Derby agli ottavi?

All’altezza degli ottavi la testa di serie indicata è Luciano Darderi. L’azzurro semifinalista a Roma, e attualmente impegnato ad Amburgo, dovrà sicuramente fare i conti con la fatica di un mese intenso. Dovrebbe prima sconfiggere Ofner, uno tra Comesana e Quinn e uno tra Rinderknech, Fucsovics e Berrettini. Ovviamente, agli appassionati italiani non dispiacerebbe vedere un terzo turno tra Matteo e Darderi, con in palio la sfida con Jannik.

Procedendo nel tabellone, ai quarti, seguendo l’ordine del seeding, Sinner troverebbe Ben Shelton. L’americano ha vinto il torneo 500 di Monaco, ma ha poi deluso nei seguenti appuntamenti sulla terra rossa e al momento non pare costituire una minaccia credibile per un Sinner in condizione; è vero che ha vinto il primo precedente a Shanghai, ma poi ha incassato nove sconfitte contro l’azzurro. In alternativa, altri avversari possibili nei quarti sono Bublik, Hurkacz, Tiafoe, Griekspoor, Tsitsipas e la speranza italiana Arnaldi.

Capitolo semifinali. La testa di serie capitata dal lato di Sinner è Felix Auger-Aliassime, giocatore che – col rispetto dovuto – partirebbe sfavorito sul cemento contro Jannik, figurarsi sulla terra. Sinner lo ha affrontato quest’anno nei quarti a Montecarlo, regolandolo in due set. Felix, inoltre, davvero non ha avuto una stagione molto positiva fin qui sul mattone tritato. Più facile immaginarsi a quel punto del torneo una sfida con Daniil Medvedev, che sarebbe di certo avversario più temibile, con il ricordo fresco della difficile semifinale di Roma vinta in tre complicati set dal n.1 del mondo. Altri nomi da tenere d’occhio nel secondo quarto sono il nostro Flavio Cobolli, accreditato della decima testa di serie, e Valentin Vacherot, semifinalista a Montecarlo. Nell’altra metà del tabellone tutti gli altri nomi interessanti: la testa di serie n.2 Zverev, come detto Novak Djokovic, Rafael Jodar, Joao Fonseca, Arthur Fils e Casper Ruud.

Roland Garros 2026, il potenziale tabellone di Sinner

Primo turno: Tabur

Secondo turno: J.M. Cerundolo/Fearnley

Terzo turno: Landaluce/Moutet

Ottavi di finale: Darderi/Berrettini/Rinderknech

Quarti di finale: Bublik/Hurkacz/Tiafoe/Griekspoor/Shelton/Tsitsipas

Semifinali: Medvedev/Auger-Aliassime/Vacherot/Cobolli/F. Cerundolo

Finale: Zverev/Djokovic/Jodar/Ruud/Fritz/Fonseca/Fils