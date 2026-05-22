Roland Garros

Roland Garros, il programma di domenica 24 maggio: due derby Italia-Francia, esordi per Zverev e Djokovic

Prima giornata con quaranta match di singolare tra uomini e donne. Dodici francesi in campo complessivamente per esaltare il pubblico di Parigi. Lucia Bronzetti prima azzurra in campo alle 11

Di Luca De Gaspari
4 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Novak Djokovic - Roland Garros 2025 (foto X @rolandgarros)

I tabelloni completi e aggiornati

Quattro azzurri nel programma della prima giornata del secondo Slam dell’anno a Parigi: Lorenzo Sonego, impegnato sul Campo 14 contro il qualificato francese Pierre-Hugues Herbert; Mattia Bellucci, opposto a Quentin Halys sul Campo 7.

Sul Campo 6 aprirà il programma Lucia Bronzetti, proveniente dalle qualificazioni e attesa dalla testa di serie numero 27 Marie Bouzkova; più tardi, sullo stesso campo, toccherà anche a Federico Cinà, qualificato e opposto al bombardiere statunitense Reilly Opelka.

Sezioni
I tabelloni completi e aggiornatiCourt Philippe-ChatrierCourt Suzanne-LenglenCourt Simonne-MathieuCourt 14Court 7Court 6Court 8Court 9Court 12Court 13

Sul Centrale spicca la sfida serale tra Novak Djokovic e il padrone di casa Giovanni Mpetshi-Perricard

Court Philippe-Chatrier

Dalle 12:00
[Q] Sinja Kraus (AUT) vs [11] Belinda Bencic (SUI)

A seguire
Benjamin Bonzi (FRA) vs [2] Alexander Zverev (GER)

A seguire
[8] Mirra Andreeva vs [WC] Fiona Ferro (FRA)

Non prima delle 20:15
Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) vs [3] Novak Djokovic (SRB)

Court Suzanne-Lenglen

Dalle 11:00
[13] Karen Khachanov vs [WC] Arthur Gea (FRA)

A seguire
[26] Hailey Baptiste (USA) vs Barbora Krejcikova (CZE)

A seguire
[7] Taylor Fritz (USA) vs [WC] Nishesh Basavareddy (USA)

A seguire
[WC] Ksenia Efremova (FRA) vs [18] Sorana Cirstea (ROU)

Court Simonne-Mathieu

Dalle 11:00
[15] Marta Kostyuk (UKR) vs Oksana Selekhmeteva

A seguire
Katie Volynets (USA) vs [WC] Clara Burel (FRA)

A seguire
[WC] Titouan Droguet (FRA) vs [26] Jakub Mensik (CZE)

A seguire
[28] Joao Fonseca (BRA) vs [Q] Luka Pavlovic (FRA)

Court 14

Dalle 11:00
[21] Alejandro Davidovich Fokina (ESP) vs Damir Dzumhur (BIH)

A seguire
Francesca Jones (GBR) vs Beatriz Haddad Maia (BRA)

A seguire
Sofia Kenin (USA) vs Peyton Stearns (USA)

A seguire
Lorenzo Sonego (ITA) vs [Q] Pierre-Hugues Herbert (FRA)

Court 7

Dalle 11:00
Ajla Tomljanovic (AUS) vs Caty McNally (USA)

A seguire
Tereza Valentova (CZE) vs Magda Linette (POL)

A seguire
Quentin Halys (FRA) vs Mattia Bellucci (ITA)

A seguire
[Q] Hugo Dellien (BOL) vs Valentin Royer (FRA)

Court 6

Dalle 11:00
[Q] Lucia Bronzetti (ITA) vs [27] Marie Bouzkova (CZE)

A seguire
[Q] Kyrian Jacquet (FRA) vs Marco Trungelliti (ARG)

A seguire
[Q] Federico Cinà (ITA) vs Reilly Opelka (USA)

A seguire
Sara Bejlek (CZE) vs [Q] Sloane Stephens (USA)

Court 8

Dalle 11:00
Miomir Kecmanovic (SRB) vs Fabian Marozsan (HUN)

A seguire
Danka Kovinic (MNE) vs [Q] Xiyu Wang (CHN)

A seguire
Sara Sorribes Tormo (ESP) vs Tamara Korpatsch (GER)

A seguire
Alexander Blockx (BEL) vs [LL] Coleman Wong (HKG)

Court 9

Dalle 11:00
Lilli Tagger (AUT) vs [32] Xinyu Wang (CHN)

A seguire
Anna Blinkova vs Yuliia Starodubtseva (UKR)

A seguire
[Q] Michael Zheng (USA) vs Dino Prizmic (CRO)

A seguire
Hamad Medjedovic (SRB) vs Yannick Hanfmann (GER)

Court 12

Dalle 11:00
James Duckworth (AUS) vs Gabriel Diallo (CAN)

A seguire
Tomas Machac (CZE) vs Zizou Bergs (BEL)

A seguire
Magdalena Frech (POL) vs Elena-Gabriela Ruse (ROU)

A seguire
[21] Clara Tauson (DEN) vs Daria Snigur (UKR)

Court 13

Dalle 11:00
[Q] Pablo Llamas Ruiz (ESP) vs Thiago Agustin Tirante (ARG)

A seguire
[23] Tomas Martin Etcheverry (ARG) vs Nuno Borges (POR)

A seguire
Emma Raducanu (GBR) vs Solana Sierra (ARG)

A seguire
[Q] Marina Bassols Ribera (ESP) vs Emiliana Arango (COL)

Riproduzione riservata ©
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

WTA Rabat: Kalinina e Marcinko si sfidano per il primo titolo della carriera
WTA
ATP Ginevra: Tien al fotofinish su Bublik. Ruud a cede a Navone: finale a sorpresa
ATP
Roland Garros, la lista dei qualificati: Herbert, Pavlovic e Jacquet completano la festa francese. Ci sono Pellegrino e Cinà
Roland Garros
Roland Garros, Djokovic: “Avrei voluto giocare di più, il corpo non me lo ha permesso”
Interviste