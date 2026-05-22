Roland Garros, il programma di domenica 24 maggio: due derby Italia-Francia, esordi per Zverev e Djokovic

Quattro azzurri nel programma della prima giornata del secondo Slam dell’anno a Parigi: Lorenzo Sonego, impegnato sul Campo 14 contro il qualificato francese Pierre-Hugues Herbert; Mattia Bellucci, opposto a Quentin Halys sul Campo 7.
Sul Campo 6 aprirà il programma Lucia Bronzetti, proveniente dalle qualificazioni e attesa dalla testa di serie numero 27 Marie Bouzkova; più tardi, sullo stesso campo, toccherà anche a Federico Cinà, qualificato e opposto al bombardiere statunitense Reilly Opelka.
Sul Centrale spicca la sfida serale tra Novak Djokovic e il padrone di casa Giovanni Mpetshi-Perricard
Court Philippe-Chatrier
Dalle 12:00
[Q] Sinja Kraus (AUT) vs [11] Belinda Bencic (SUI)
A seguire
Benjamin Bonzi (FRA) vs [2] Alexander Zverev (GER)
A seguire
[8] Mirra Andreeva vs [WC] Fiona Ferro (FRA)
Non prima delle 20:15
Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) vs [3] Novak Djokovic (SRB)
Court Suzanne-Lenglen
Dalle 11:00
[13] Karen Khachanov vs [WC] Arthur Gea (FRA)
A seguire
[26] Hailey Baptiste (USA) vs Barbora Krejcikova (CZE)
A seguire
[7] Taylor Fritz (USA) vs [WC] Nishesh Basavareddy (USA)
A seguire
[WC] Ksenia Efremova (FRA) vs [18] Sorana Cirstea (ROU)
Court Simonne-Mathieu
Dalle 11:00
[15] Marta Kostyuk (UKR) vs Oksana Selekhmeteva
A seguire
Katie Volynets (USA) vs [WC] Clara Burel (FRA)
A seguire
[WC] Titouan Droguet (FRA) vs [26] Jakub Mensik (CZE)
A seguire
[28] Joao Fonseca (BRA) vs [Q] Luka Pavlovic (FRA)
Court 14
Dalle 11:00
[21] Alejandro Davidovich Fokina (ESP) vs Damir Dzumhur (BIH)
A seguire
Francesca Jones (GBR) vs Beatriz Haddad Maia (BRA)
A seguire
Sofia Kenin (USA) vs Peyton Stearns (USA)
A seguire
Lorenzo Sonego (ITA) vs [Q] Pierre-Hugues Herbert (FRA)
Court 7
Dalle 11:00
Ajla Tomljanovic (AUS) vs Caty McNally (USA)
A seguire
Tereza Valentova (CZE) vs Magda Linette (POL)
A seguire
Quentin Halys (FRA) vs Mattia Bellucci (ITA)
A seguire
[Q] Hugo Dellien (BOL) vs Valentin Royer (FRA)
Court 6
Dalle 11:00
[Q] Lucia Bronzetti (ITA) vs [27] Marie Bouzkova (CZE)
A seguire
[Q] Kyrian Jacquet (FRA) vs Marco Trungelliti (ARG)
A seguire
[Q] Federico Cinà (ITA) vs Reilly Opelka (USA)
A seguire
Sara Bejlek (CZE) vs [Q] Sloane Stephens (USA)
Court 8
Dalle 11:00
Miomir Kecmanovic (SRB) vs Fabian Marozsan (HUN)
A seguire
Danka Kovinic (MNE) vs [Q] Xiyu Wang (CHN)
A seguire
Sara Sorribes Tormo (ESP) vs Tamara Korpatsch (GER)
A seguire
Alexander Blockx (BEL) vs [LL] Coleman Wong (HKG)
Court 9
Dalle 11:00
Lilli Tagger (AUT) vs [32] Xinyu Wang (CHN)
A seguire
Anna Blinkova vs Yuliia Starodubtseva (UKR)
A seguire
[Q] Michael Zheng (USA) vs Dino Prizmic (CRO)
A seguire
Hamad Medjedovic (SRB) vs Yannick Hanfmann (GER)
Court 12
Dalle 11:00
James Duckworth (AUS) vs Gabriel Diallo (CAN)
A seguire
Tomas Machac (CZE) vs Zizou Bergs (BEL)
A seguire
Magdalena Frech (POL) vs Elena-Gabriela Ruse (ROU)
A seguire
[21] Clara Tauson (DEN) vs Daria Snigur (UKR)
Court 13
Dalle 11:00
[Q] Pablo Llamas Ruiz (ESP) vs Thiago Agustin Tirante (ARG)
A seguire
[23] Tomas Martin Etcheverry (ARG) vs Nuno Borges (POR)
A seguire
Emma Raducanu (GBR) vs Solana Sierra (ARG)
A seguire
[Q] Marina Bassols Ribera (ESP) vs Emiliana Arango (COL)