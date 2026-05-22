Interviste

Toni Nadal: “Oggi allenerei Sinner, ha la mentalità dei grandi”

Intervenuto a Roma durante l’incontro formativo “Il coraggio di rischiare – il tennis come metafora”, organizzato da I Tennis Foundation all’Angelini Academy, Toni Nadal ha indicato Jannik Sinner come il giocatore che sceglierebbe di allenare oggi

Di Redazione
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Lo storico coach di Rafael Nadal, con cui ha conquistato 17 titoli Slam, ha spiegato di apprezzare nel numero uno azzurro “disciplina, educazione e una mentalità che ricorda quella dei più grandi”. Per Toni, il profilo ideale è quello di un giocatore disposto ad accettare anche le verità scomode: “Mi piace lavorare con persone che non creano problemi e che accettano la verità. Tutto nella vita si può migliorare: è solo questione di dedicarsi”.

Nel suo intervento, Nadal ha insistito sul valore del metodo e della sincerità nel rapporto tra allenatore e giocatore: “Oggi molti allenatori devono dire ai giocatori ciò che vogliono ascoltare. Io non l’ho mai fatto”. Un principio applicato per anni anche con Rafa, educato alla responsabilità, alla disciplina e alla capacità di pensare dentro la partita.

Tra gli episodi ricordati, anche una finale di Montecarlo contro Federer, quando Toni disse al nipote che lo svizzero aveva colpi migliori in quasi tutti i fondamentali: “Se vuoi, posso ingannarti. Ma il giudizio del campo non ci ingannerà”. Una piccola frustata maiorchina, insomma: niente zucchero filato, solo verità da campo.

L’incontro si è inserito nelle due settimane romane di attività di I Tennis Foundation, tra sessioni tecniche, momenti formativi, incontri con campioni e la partecipazione dei giovani borsisti al Tennis Europe Supercategory Under 16 al Foro Italico.

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