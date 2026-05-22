WTA Strasburgo: Navarro torna a sorridere. Batte Li e si giocherà il titolo con Mboko

Emma Navarro e Victoria Mboko sono le finaliste del WTA 500 di Strasburgo. L’Internationaux de Strasbourg presented by Mammotion si appresta a eleggere la nuova campionessa che succederà nell’albo d’oro a Elena Rybakina e lo farà attraverso una sfida dai significati plurimi.

Grazie alla vittoria su Ann Li, Navarro torna a disputare una finale dopo più di un anno e un periodo buio che sta affrontando giorno dopo giorno. La statunitense ha ammesso di aver sofferto di un problema di salute che l’ha condizionata e adesso ha l’opportunità di rivedere la luce.

Mboko fa valere il favore dei pronostici, vincendo il match più lungo della carriera contro Jaqueline Cristian, e proverà a concludere l’opera sabato 23 maggio. Anche se l’attenzione è tutta per il suo pettorale, che durante il secondo set l’ha costretta a chiedere un medical time out.

[1] V. Mboko b. J. Cristian 7-6(3) 3-6 6-2

Victoria Mboko regola dopo 2 ore e 46 minuti di gioco Jaqueline Cristian per 7-6(2) 3-6 6-2 e vola in finale a Strasburgo.

Si tratta della partita più lunga della carriera per la canadese, che, nel bel mezzo del secondo set accusa un problema muscolare al pettorale. Pur avendo proseguito senza intoppi, qualche incognita verso l’epilogo di sabato non può che registrarsi.

Sicuramente l’andamento della sfida non può che lasciare l’amaro in bocca a Cristian, che nel primo parziale ha l’opportunità di servire per chiudere. Avvantaggiatasi di un break nel secondo gioco, la romena riesce a conservare il margine fino al 5-3. Il set point sfumato in risposta manda fuori fase la numero 33 del mondo, che sbarella alla battuta e subisce il riaggancio da parte di Victoria. Jaqueline ha anche un’altra opportunità in risposta sul 5-4, ma manca ancora di concretezza. Non è tutto. Cristian cancella due palle break nell’undicesimo gioco e si garantisce il tiebreak, dove è raggiunta da Mboko, a sua volta chiamata agli straordinari al servizio, con il terzo set point salvato.

Nel tiebreak non c’è paragone. La canadese vola 5-1, prima di chiudere per 7 punti a 3.

Nel secondo parziale la 19enne nata a Charlotte, dopo aver mancato tre palle break consecutive, accusa un problema fisico che si ripercuote sul movimento del servizio e subisce due break consecutivi, grazie ai quali Cristian si arrampica 4-1. L’intervento del fisioterapista consente alla favorita di Strasburgo di rimanere in campo. La pausa fa male alla romena, che cede indietro uno dei due break. Tuttavia, la nativa di Bucarest non perde la calma e, a differenza di poc’anzi, riesce a sigillare il set in risposta, per 6-3.

Nella terza frazione, l’emotività di Cristian torna a giocarle un brutto scherzo. La numero 33 WTA non riesce a strappare il servizio in avvio all’avversaria, nonostante le due palle break, ed è lei la prima a cedere la battuta nel terzo gioco. Il pettorale di Mboko sembra non tediarla più e raddoppia il vantaggio prima di chiudere per 6-2.

La canadese proverà a rimpinguare il palmares con il terzo titolo WTA, dopo i successi al WTA 1000 di Montreal e il WTA 250 di Hong Kong entrambi datati 2025.

E. Navarro b. A. Li 6-1 6-3

Emma Navarro fa suo il derby a stelle e strisce contro Ann Li e torna a disputare una finale a distanza di più di un anno.

6-1 6-3 il punteggio, che certifica la superiorità della numero 39 del mondo.

L’ultimo atto di Strasburgo non può cancellare gli ultimi mesi difficili della vita di Navarro, ma può restituirle un barlume di fiducia prima del Roland Garros, dove è attesa da un esordio insidioso contro Janice Tjen.

La 25enne di New York esce dai blocchi di partenza con qualche incertezza, ma si rimette immediatamente in riga. Subito testata al servizio da Li, fronteggia con successo quattro palle break, prima di affondare il colpo in risposta. Per Emma arrivano cinque giochi consecutivi, che la numero 30 WTA riesce a arginare tenendo il servizio sul 5-1.

Nel secondo parziale Navarro continua a premere sull’acceleratore in risposta e si avvantaggia di due break, innalzandosi 4-1. Poi alla battuta concede qualcosa. Se Li non riesce a pungere nel sesto gioco, la 25enne della Pennsylvania toglie il servizio alla connazionale per la prima volta nell’incontro sul 5-2. L’abbozzo di un tentativo di rimonta, però, si infrange nell’ennesimo turno di battuta regalato.

Con la certezza di rientrare tra le migliori 30, Emma Navarro sfiderà, così, Victoria Mboko e andrà alla caccia del terzo titolo WTA, dopo Hobart 2024 e Merida 2025.