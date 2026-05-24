Trofeo Bonfiglio: trionfano Jamie Mackenzie e Xinran Sun

Sotto il sole cocente di maggio, la 66° edizione del Trofeo Bonfiglio ha avuto il suo epilogo. Nei prestigiosi campi in terra rossa del Tennis Club Milano Alberto Bonacossa, che ogni anno fanno da palcoscenico per la nuova generazione di tennisti promettenti, il tedesco Jamie Mackenzie e la cinese Xinran Sun hanno messo in scena l’ultimo ballo prima di sollevare il trofeo.

[2] J. Mackenzie b. [3] T. Behrmann 6-4 6-4

La sfida decisiva del tabellone maschile ha ampiamente ripagato le aspettative del pubblico. Il tedesco di radici neozelandesi Jamie Mackenzie, attuale numero cinque delle graduatorie giovanili, ha sconfitto in un’ora e mezza il rivale Thilo Behrmann con un duplice 6-4. L’incontro è stato segnato da un sostanziale equilibrio, testimoniato dallo scarto minimo di soli dodici punti totali a fine gara (68 contro 56 per il campione), e sigillato da un ace conclusivo che denota una certa personalità. Conquistando il successo nel capoluogo lombardo, Mackenzie riporta in alto la bandiera tedesca a tredici anni dal trionfo di Alexander Zverev.

Già posizionato al gradino 922 della classifica ATP, il giovane ha inanellato il suo secondo trofeo J500 di fila, dopo quello di Offenbach di quindici giorni fa. Senza cedere nemmeno un set nei suoi cinque incontri, il talento nato di Auckland ha chiuso il torneo dimostrando grande maturità anche nei frangenti più complessi, come la rimonta dallo svantaggio di 1-4 nel secondo parziale contro Behrmann. “Vincere questo torneo rientrava tra gli obiettivi prefissati a inizio stagione. Sono molto felice di essere riuscito a impormi in un torneo così prestigioso” ha detto Mackenzie. Poi ha aggiunto: “Giocherò tutti gli Slam giovanili con l’obiettivo di vincerne almeno uno. Per la seconda parte del 2026, sogno di raggiungere la vetta della classifica ITF e qualificarmi per le Junior Finals di Chengdu”.

[3] X. Sun b. [7] M. Makarova 6-2 7-5

Il torneo femminile ha consegnato agli archivi una pagina inedita per il Trofeo Bonfiglio: la prima affermazione di una rappresentante cinese. La quindicenne Xinran Sun, originaria di Shenzhen, ha superato la russa Mariia Makarova con il punteggio di 6-2 7-5. Per lei si tratta del terzo trionfo su quattro competizioni under 18 disputate in questo 2026. La tennista asiatica, ottava nel ranking ITF e già numero 640 del circuito maggiore WTA, ha condotto senza affanni il parziale d’apertura. Più intricata è stata invece la seconda frazione, durante la quale la rivale russa ha dovuto anche richiedere l’assistenza in campo del fisioterapista per un problema alla spalla destra. Dopo aver mancato un match point in risposta sul 5-3, Sun ha infatti subito il rientro dell’avversaria fino al 5-5. Poi è riuscita a strappare nuovamente il servizio grazie a un grave doppio fallo di Makarova.

Superato il momento critico, la giocatrice cinese ha impiegato un ultimo sprint prima di accasciarsi al suolo per festeggiare il suo secondo trofeo J500 in carriera, che si aggiunge all’Orange Bowl conquistato la stagione passata. “È stata una partita molto difficile contro un’ottima giocatrice. Questa settimana ho provato delle emozioni stupende. L’organizzazione è stata incredibile, considero questo torneo come il migliore mai giocato” racconta la vincitrice. Poi sul futuro: “Penso solo a dare sempre del mio meglio dentro e fuori dal campo. Entro fine anno mi piacerebbe riuscire a vincere un torneo ITF da 30.000 dollari”.