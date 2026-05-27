Roland Garros: Vincono Andreeva e Muchova, brutto infortunio per Baptiste

Serata di secondi turni quella odierna al Roland Garros, che ha visto avanzare molte delle teste di serie coinvolte, salvo qualche sfortunata eccezione, vedasi il brutto infortunio di Hailey Baptiste. Ecco come sono andate le partite, con le vittorie di Cirstea, Andreeva e Muchova.

[18] S. Cirstea b. E. Lys 6-3 6-0

La 36enne rumena, reduce dalla settimana da sogno condita dalla semifinale al Foro Italico, archivia in un’ora la pratica contro la n.81 del ranking. Primo set spezzettato in avvio con break e controbreak immediati; Cirstea ritrova subito la misura in pressione sulla seconda di Lys, strappa di nuovo il servizio e difende il margine fino al 6-3. Nel secondo la partita si mette in discesa: tre break consecutivi (a 0, 30 e 15) senza concedere palle break, dominio sulla diagonale di dritto e gestione lineare dei turni di battuta nonostante un solo passaggio ai vantaggi nel quinto game. Al terzo turno affronterà Solana Sierra, vittoriosa in tre set su Paolini, match condizionato dall’infortunio al piede della toscana.

[8] M. Andreeva b. [Q] M. Bassols 3-6 6-1 6-1

Partenza complicata per la 19enne russa contro la qualificata spagnola: nel primo set Andreeva perde il servizio sul 3-2, rimedia subito il controbreak (4-3) ma cede di nuovo la battuta e il parziale scivola 6-3. Da lì cambia tutto: Mirra alza qualità e profondità con il rovescio, governa gli scambi lunghi e concede briciole in risposta alla seconda di Bassols. Il parziale centrale è un 6-1 senza storia; identico copione nel terzo, con altri due strappi che portano a cinque i break complessivi negli ultimi due set. Rimonta pulita e passaggio al terzo turno legittimato da percentuali in crescita e migliore gestione dei punti pesanti.

[10] K. Muchova b. K. Rakhimova 6-2 6-2

Prestazione solida della n.1 0 del mondo. Muchova salva palle break nel game inaugurale, strappa immediatamente dopo e conserva il vantaggio fino al 5-2, dove piazza il secondo break che le vale il primo set. Nella seconda frazione Rakhimova subisce l’allungo, prova a rientrare centrando il break nel quinto gioco (3-2), ma perde di nuovo la battuta nel game successivo: 4-2 Muchova e inerzia ristabilite. La ceca chiude con autorità, trovando un ulteriore break sul 5-2 che blinda il 6-2. Al terzo turno sfiderà la svizzera Jil Teichmann, vittoriosa nel pomeriggio su Magdalena Frech.

[Q] Xiyu Wang b. [26] H. Baptiste 5-4 rit.

Una delle ultime partite prevista per la serata riserva una brutta sorpresa agli appassionati. La prima settimana perde una protagonista: Hailey Baptiste è stata costretta al ritiro al secondo turno per un serio infortunio al ginocchio sinistro durante il match con Wang Xiyu. L’americana si è fatta male eseguendo un dritto a sventaglio sul 5-4 per la cinese: ginocchio ceduto in appoggio, intervento dei sanitari e uscita in barella con arto immobilizzato. Le prime valutazioni parlano di probabile lussazione di rotula (riposizionata in ospedale), in attesa degli esami che definiranno i tempi di recupero. Uno stop pesantissimo nel momento migliore della sua carriera, arrivata a Parigi da testa di serie n.26 e nel pieno della sua crescita sulla terra. Un vero peccato.