Italiani in campo giovedì 28 maggio: Sinner alle 12. In campo anche Cobolli, Darderi, Berrettini e Arnaldi

Continuano i secondi turni al Roland Garros. Giovedì 28 maggio saranno cinque gli italiani impegnati nel singolare: Jannik Sinner, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Inoltre, in giornata ci sarà anche l’esordio di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, con quest’ultimo che tornerà poi in campo per il debutto nel misto assieme a Sara Errani. I match saranno visibili in tv sui canali Eurosport, mentre in streaming si potranno godere su HBO Max, Discovery+ e DAZN.

Roland Garros: Sinner affronta J. M. Cerundolo, in campo anche Cobolli e Darderi

Sul Philippe Chatrier, alle 12 in punto, Jannik Sinner sfiderà per la seconda volta in carriera Juan Manuel Cerundolo. Il tennista argentino è stato battuto nettamente nell’unico testa a testa risalente a Wimbledon 2023. Con le sue traiettorie mancine, però, il sudamericano cercherà di addormentare il gioco per provare a mettere in difficoltà il finalista uscente, grande favorito per la vittoria del torneo.

Prima ancora, alle ore 11, Flavio Cobolli calcherà il campo 7 per la sfida contro il cinese Yibing Wu, sconfitto in due parziali nell’unico precedente recente ad Acapulco. Luciano Darderi, invece, giocherà il terzo match di giornata sul campo 6. Luli, attorno alle 14:30, se la vedrà con l’argentino Francisco Comesana, che conosce bene e che è uscito vittorioso da entrambi gli scontri diretti giocati nel circuito professionistico.

Roland Garros: Berrettini opposto a Rinderknech, Arnaldi trova Tsitsipas

La sessione serale, come da tradizione, proporrà un match di rilievo. Arthur Rinderknech, una delle principali speranze di casa dopo il forfait di Arthur Fils e le sconfitte di alcuni connazionali quotati, sul Philippe Chatrier affronterà quel Matteo Berrettini che nell’unico precedente (US Open 2023) si infortunò per poi restare ai box per mesi. I due scenderanno in campo non prima delle 20:15. Infine, per chiudere l’elenco dei singolaristi, Matteo Arnaldi sarà opposto a Stefanos Tsitsipas nell’ultimo incontro sul campo 14. Attorno alle ore 16, l’azzurro e il greco daranno vita al loro secondo testa a testa; il primo lo vinse l’ellenico, in quattro set, proprio in questo torneo nel 2024.

Il campo 2 sarà poi quello che vedrà esibirsi entrambi i doppi italiani. Nella seconda partita in programma, non prima delle 13, Andrea Vavassori e Simone Bolelli saranno opposti per la prima volta all’argentino Marco Trungelliti e all’australiano James Duckworth. Più tardi, verso le 16, sullo stesso campo Wave e Sara Errani – campioni uscenti – sfideranno in un match inedito l’australiana Ellen Perez e il portoghese Francisco Cabral.

Italiani in campo giovedì 28 maggio