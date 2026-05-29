Roland Garros doppio: buona la prima per Bolelli e Vavassori, sconfitti Duckworth e Trungelliti. Andrea avanza anche nel misto con Errani

Esordio vincente e convincente quello di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che hanno iniziato il cammino al Roland Garros 2026 battendo 6-2 6-4 l’australiano James Duckworth e l’argentino Marco Trungelliti. I nostri chiudono una partita in cui sono stati intoccabili al servizio: con il 96% di punti vinti sulla prima e l’83% sulla seconda.

La coppia, in tabellone da quinta testa di serie, apre il primo parziale con un break nel terzo game, merito di un ispirato Vavassori, che con il diritto ha saputo fare la differenza. Dopo una chance di secondo break nel quinto game, disinnescata con il servizio da Duckworth, l’allungo si concretizza nel settimo, con un gran turno in risposta dei nostri (5-2). L’ultimo game è una formalità: con Bolelli al servizio, Vavassori inarrestabile da fondo campo, e due gratuiti di Trungelliti e Duckworth, validi per il 6-2 nostrano.

Nel secondo set c’è più equilibrio. Si procede a intervalli regolari, con appena tre punti vinti in risposta, tutti dagli azzurri, nei primi sei game. Poi, nel settimo game, Bolelli e Vavassori piazzano il break, alla prima occasione utile, che decide set e partita. Nota a margine: gli azzurri non hanno perso nemmeno un punto al servizio in tutto il set. Sul match point Bolelli piazza un ace che chiude la pratica.

Al prossimo turno i due azzurri troveranno l’indiano Yuki Bhambri e il neozelandese Michael Venus, che hanno affrontato, e battuto, al primo turno degli ultimi Internazionali BNL d’Italia.

Vavassori ha giocato due match in un giorno: successivamente, è tornato in campo con Sara Errani nel primo turno del doppio misto. La coppia, che ha all’attivo un titolo US Open, ha superato facilmente Perez-Cabral al primo turno (6-2 6-2). Al prossimo turno, i due italiani affronteranno chi vincerà tra Chan-Luz e Stollar-Harrison.