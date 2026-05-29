Roland Garros

Roland Garros, il programma di sabato 30 maggio: Cobolli alle 12, poi Berrettini e Arnaldi

Tutti in campo gli azzurri rimasti in gara: Cobolli apre il programma del Philippe Chatrier, nel pomeriggio anche Berrettini e Arnaldi

Di Vanni Gibertini
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Court Suzanne Lenglen - Roland Garros 2026 (foto FFT)

Giornata della verità quella di sabato per i tre italiani rimasti in gara al Roland Garros 2026. Il primo a scendere in campo sarà Flavio Cobolli, che aprirà il programma sul Philippe Chatrier a mezzogiorno affrontando lo statunitense Learner Tien.

Poi, non prima delle 13 sul campo Simonne Mathieu, sarà la volta di Matteo Berrettini che proverà a continuare il suo percorso nello Slam parigino sfidando l’argentino Francisco Comesana per vendicare la sconfitta dell’altro azzurro Darderi.

Ultimo degli azzurri a scendere in campo sarà Matteo Arnaldi, che come terzo match sul campo 14 dovrà vedersela con il belga Raphael Collignon, vincitore al secondo turno su Ben Shelton.

Per gli altri incontri, dopo Cobolli-Tien sul Philippe Chatrier sarà la volta della francese Diane Parry che proverà a tentare il colpaccio contro la testa di serie n.6 Amanda Anisimova. In conclusione di sessione diurna, non prima delle 16, ci sarà un altro match femminile con la n. 1 americana Coco Gauff che si cimenterà in una insidiosa partita contro l’austriaca di origine russa Anastasia Potapova.

Sul Suzanne Lenglen, inizio pirotecnico alle 11 con il match di Naomi Osaka opposta alla stella nascente del tennis USA Iva Jovic. A seguire la n. 1 del mondo Aryna Sabalenka contro la neo-australiana Daria Kasatkina, e poi l’enfant prodige francese Moise Kouame proverà a raggiungere gli ottavi di finale nel suo primo Slam affrontando il cileno Alejandro Tabilo.

Qui sotto il programma completo:

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