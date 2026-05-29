Roland Garros, pronostici: chi è il favorito senza Sinner?

Il cataclisma del giovedì nero, con la sconfitta di Jannik Sinner, riapre tutti i pronostici al Roland Garros. Giusto una settimana fa si ragionava come fosse più probabile una sua vittoria senza perdere set che il trionfo di chiunque altro. Ora invece, con la parte alta del tabellone quasi del tutto scoperta, ci si affanna a cercare un finalista. Prima ancora che un papabile vincitore. Infatti, in quella categoria, è chiaro rientrino in primis Alexander Zverev e Novak Djokovic. Per entrambi, un’occasione forse irripetibile.

Roland Garros, pronostici: Zverev davanti a tutti

Il primo favorito ora, giocatore dal ranking più alto ancora in gara, è la seconda testa di serie Alexander Zverev. Il tedesco giocherà oggi con Halys, da favorito, e può guardare avanti senza vedere né Sinner né Alcaraz. Ci avrebbe probabilmente messo la firma. E in effetti ora le quote vanno nella sua direzione: da 10,00 è passato a 2,70 su Stake, 2,75 su Netwin, 2,80 su Starvegas. Poco più del doppio della posta dunque per Sasha, insieme a Djokovic e Ruud uno dei tre giocatori ancora in gara ad aver già giocato una finale al Roland Garros.

E, in effetti, subito dopo di lui ci sono loro. Nole, che sogna il 25esimo Slam vedendolo ora anche da vicino, è dato a 4,00 su Stake e Starvegas, 4,10 su Netwin. Insomma, o lui o Zverev, sembrerebbero suggerire i pronostici per questa edizione del Roland Garros. Senza dubbio sono i più accreditati, i più esperti…e sono anche nella stessa zona di tabellone. Ciò vuol dire che, al massimo, potranno incrociarsi in semifinale. Solo uno potrà contendersi il titolo. Ma con chi?

L’occasione di Cobolli

Nella parte alta del tabellone, dopo il vuoto lasciato da Sinner, i meglio classificati sono Felix Auger-Aliassime e Flavio Cobolli. Numeri 4 e 10 del tabellone. L’azzurro ha però impressionato di più in questi primi due turni rispetto al canadese, che ha rischiato l’uscita all’esordio contro Altmaier. Non a caso, le maggiori chance di vittoria del torneo, in quella parte, le ha proprio il romano. Il trionfo di Cobolli è a 15,00 su Stake, 15,00 su Starvegas e 16,00 su Netwin. Quote impensabili solo fino a poco tempo fa per Flavio, che ora assurge al ruolo di quarto favorito nei pronostici del Roland Garros.

Subito avanti a lui, mediamente a 8,00, c’è Ruud. E gli altri italiani? Ancora poca considerazione per Matteo Arnaldi, mentre è ben diversa la situazione per Matteo Berrettini. Nella parte alta, è l’unico ad aver già giocato una finale Slam, Wimbledon 2021. Un giocatore esperto, forte su tutte le superfici, e in ripresa. Non è un caso che, sui 16 rimasti, sia il quarto a godere di maggior credito. 40,00 su Stake e Starvegas, 45,00 su Netwin: tanto vale, all’alba del terzo turno, uno storico trionfo di Berrettini. Per quanto, ad oggi, c’è solo una certezza: possono davvero vincere tutti. Ma una bandiera tricolore svetterebbe meglio sullo skyline di Parigi.