Roland Garros: Svitolina non si ferma. Agli ottavi sfiderà Bencic

La parte bassa del tabellone del Roland Garros si allinea agli ottavi di finale. Elina Svitolina non si ferma e elimina anche Tamara Korpatsch. Belinda Bencic approda per la prima volta alla seconda settimana dell’Open di Francia, fermando Peyton Stearns. Adesso le due si sfideranno per un posto ai quarti.

[7] E. Svitolina b. T. Korpatsch 6-2 6-3

Elina Svitolina procede spedita verso gli ottavi di finale del Roland Garros. Dopo aver sofferto più del dovuto – anche se i precedenti suggerivano un match lottato – con Anna Bondar, l’ucraina ha impostato il pilota automatico contro Kaitlin Quevedo e ha replicato contro Tamara Korpatsch, 95 WTA, pur con qualche difficoltà in più.

La testa di serie numero 7 si impone per 6-2 6-3, approdando alla seconda settimana dello Slam rosso, e ora sfiderà Belinda Bencic.

Il punteggio non restituisce appieno un match ricco di occasioni per la giocatrice in risposta. Svitolina ha il merito di essere più cinica nello sfruttare le opportunità e più precisa nel negare a Korpatsch le possibilità passate dalla sua racchetta.

La tedesca paga a caro prezzo i 5 doppi falli, con un rendimento della seconda di soli 11 punti su 33, e i 30 errori gratuiti, il doppio rispetto ai vincenti. Elina, invece, è più equilibrata nelle sue statistiche, con 28 vincenti e 29 non forzati.

Nel primo set Svitolina colpisce a freddo in risposta, con un break a 0. Korpatsch ha subito tre chance per fare pari, ma è imprecisa; a sua volta, poi, cancella due opportunità di doppio break di vantaggio alla rivale, la quale nega ancora il controbreak alla tedesca nel quarto gioco. La saga delle palle break si conclude con altre due possibilità sventate da Tamara, che però non difende la battuta nel settimo gioco e consente alla numero 7 del mondo di servire e chiudere il parziale per 6-2.

Nella seconda frazione Korpatsch completa l’operazione break, volando 2-0. Tuttavia, Elina le nega l’allungo e si rimette in scia. La nativa di Odessa inaugura una serie di cinque giochi consecutivi, con tre break. Al momento di sigillare il match, Svitolina concede un’ultima speranza alla 31enne di Amburgo, che dimezza lo svantaggio. La settima forza del tabellone reprime ogni velleità di rimonta facendo voce grossa in risposta e chiudendo per 6-3.

[11] B. Bencic b. P. Stearns 6-3 6-3

Belinda Bencic si conquista i primi ottavi di finale al Roland Garros della carriera. La testa di serie numero 11 regola con un doppio 6-3 Peyton Stearns, 78 WTA, e sfiderà Elina Svitolina per un posto ai quarti.

Bencic approccia egregiamente il match, allungando subito sul 2-0. La svizzera è intoccabile alla battuta e in risposta è abile a creare grattacapi a Stearns, che sul 4-1 incassa il secondo break. La statunitense prova a scuotersi, dimezzando lo svantaggio immediatamente. Belinda limita le distrazioni e fa suo il primo set per 6-3.

Nel secondo parziale è ancora un break a fare la differenza in favore della numero 11 del mondo. Bencic toglie il servizio a Stearns nel game inaugurale, alla terza palla break. Pur fallendo la possibilità di raddoppiare il vantaggio nel quinto gioco, l’elvetica strappa il secondo break nell’ultimo gioco, chiudendo per 6-3.