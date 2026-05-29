Roland Garros: Teichmann vince a sorpresa con Muchova. Avanti Andreeva e Cirstea

Avanzano Mirra Andreeva e un’inarrestabile Sorana Cirstea, cade a sorpresa Karolina Muchova. È questo il bilancio principale dei primi incontri di giornata di terzo turno al Roland Garros. Se la stellina russa e la veterana rumena, quest’ultima autrice di un nettissimo doppio bagel ai danni di Solana Sierra, rispettano i favori del pronostico con prestazioni solide e prive di sbavature, la sorpresa della sessione porta la firma di Jil Teichmann. La svizzera elimina in due set la decima forza del tabellone, Muchova, qualificandosi per gli ottavi di finale dove troverà proprio la giovane Andreeva in un match che promette spettacolo.

[18] S. Cirstea b. S. Sierra 6-0 6-0

Sorana Cirstea travolge Solana Sierra 6-0 6-0 in 57 minuti, un doppio bagel che fotografa la distanza tecnica ma soprattutto il momento di grandissima forma della rumena. Reduce dalla semifinale al Foro Italico, Cirstea, oggi numero 18 WTA, ha messo in campo un tennis semplice e verticale, beccando un di quelle giornate in cui sembra riuscirle tutto: ottime percentuali, risposta sempre profonda e grande ordine nei pochi scambi lunghi. Sierra, n.68, arrivava al terzo turno dopo il match con Paolini segnato dall’infortunio al piede della toscana, un terzo set in cui l’azzurra è rimasta in campo quasi immobile e nonostante ciò aveva ancora strappato un break all’argentina. Oggi la sudamericana non ha trovato appigli: nessun game di battuta tenuto, tanti errori anche grossolani e pochissima tenuta nei primi due colpi. Per Cirstea, a ridosso dei 36 anni, prosegue quello che sembra essere il momento di massima forma della sua ventennale carriera. Best ranking e due settimane da sogno tra Parigi e Roma, ma soprattutto una costanza di rendimento mai vista da parte di una giocatrice che sì, aveva già mostrato in varie occasioni di possedere un grandissimo talento, vivendo però magari di fugaci exploit. Il prossimo test sarà Wang Xiyu: la cinese è arrivata sin qui passando per il forfait di Hailey Baptiste al turno precedente e superando poi l’ucraina Starodubtseva.

[8] M. Andreeva b. [27] Marie Bouzkova 6-4 6-2

Il talentino classe 2007 russo supera con margine la prima vera verifica di tenuta della settimana: 6-4 6-2 a Marie Bouzkova (n.28 WTA) in un’ora e trentacinque minuti senza forzare la mano più del necessario. Il primo set, bilanciato fino al 4-4, si decide sulla terza palla break del nono game, quando ANdreeva, n.8 WTA, spinge col rovescio e costringe la ceca a una sequenza di errori forzati. Chiude alla prima occasione e rientra in campo con la forza dell’inerzia dalla sua parte. Andreeva ottiene il break immediato dopo un game ai vantaggi, amministra in modo pulito il margine guadagnato fino al 4-2, quando ottiene il secondo strappo a zero che le consegna il 6-2 finale. Agli ottavi Andreeva troverà Jil Teichmann forte di una spettacolare vittoria contro Muchova .

J. Teichmann b. [10] K. Muchova 6-1 7-5

Teichmann firma infatti la sorpresa di giornata, eliminando Karolina Muchova, n.10 del seeding, 6-1 7-5 in 1h52’ e eguagliando il quarto turno proprio qui a Parigi del 2022 come migliore risultato in un torneo dello slam in carriera. La svizzera (che era scivolata fino alla posizione n.170 della classifica WTA) ha interpretato al meglio un match che, per un set e mezzo, ha avuto una sola padrona. Il primo parziale inizia subito in discesa, la svizzera si ritrova avanti 4-0 in meno di 20′, mette una pressione costante in risposta a una Muchova non certo in gran forma al servizio. Nel secondo parziale la ceca sembra rimettere in ordine la trama e tornare a mostrare quel grande talento che la contraddistingue e che aveva fin qui tenuto nascosto: due palle break cancellate nel game d’apertura, break nel gioco successivo, qualche vincente che fa impazzire il pubbllico del Suzanne Lenglen e allungo fino al 4-1 e, dopo un altro game fiume, secondo strappo che la porta avanti col punteggio dio 5-1. Tutto sembra apparecchiato per una bella rimonta da parte della ceca e invece è il momento in cui la partita cambia pelle: la svizzera aumenta la frequenza in risposta, accorcia i punti, toglie tempo con il dritto in anticipo. Ne viene fuori una striscia di sei giochi consecutivi che ribalta il set fino al 7-5 finale, con Muchova precipitata in uno dei blackout che, a tratti, le hanno complicato la ripartenza in questa stagione.