Roland Garros: Wang batte anche Starodubtseva! Avanti Swiatek e Kostyuk

[3] I. Swiatek b. M. Linette 6-4 6-4 (di Matteo Beltrami)

Il primo game al servizio di Swiatek è molto contratto, con la polacca che regala il break con un diritto in rete. Linette, dal canto suo, fatica molto a tenere un buon ritmo con la prima palla, e la sua seconda è troppo leggere per reggere l’urto della risposta di Iga. Infatti, la testa di serie n.3 trova subito il contro break, con la sua avversaria incapace di reggere lo scambio da dietro. Nel quinto e sesto gioco ci sono altri due scambi di break, con Swiatek che un po’ a sorpresa cede nuovamente il servizio per colpa di alcune scelte poco lucide a livello tattico. La quattro volte campionessa di Parigi avrà modo di rifarsi sul 4-4, quando Linette commette un doppio fallo inopportuno che spalanca le porte del primo set a Iga, che stavolta non sbaglia e chiude il parziale 6-4.pie

L’avvio di ripresa si apre con il break della terza forza del seeding, che investe ancora Linette in risposta e si prende il vantaggio a inizio parziale. Ne seguirà poi un secondo, quello nel quinto game, con Magda ancora una volta incapace di reggere la pressione negli scambi da fondo campo (1-4). Nonostante il doppio break di svantaggio, Linette riesce a recuperarne uno nel gioco successivo, sorprendendo una Swiatek imprecisa, e poco incisiva, da fondo campo. Ma è solo un piccolo incidente di percorso per lei, perché la sei volte campionessa Slam non perde la compostezza, e al momento di chiudere il match non trema. Finisce 6-4 6-4 per Swiatek che raggiunge gli ottavi di finale in 1h e 25′, dove affronterà l’ucraina Marta Kostyuk.

[15] M. Kostyuk b. V. Golubic 6-4 6-3 (di Matteo Beltrami)

Tutto semplice per l’ucraina Marta Kostyuk che si sbarazza della pratica Viktorija Golubic in due set, 6-4 6-3, in 1h e 40′. Non esente da errori, la quindicesima forza del seeding ha giocato una partita generosa, facendo leva sui suoi vincenti da fondo campo (35) che hanno compensato i gratuiti (32). La tennista svizzera invece ha scoperto il fianco con una seconda palla inconsistente (8/20). Nel primo parziale ci sono una serie di break che oscillano da una parte all’altra: prima passa a condurre Kostyuk, la quale viene poi ripresa dalla Golubic sul 3-3. L’ultimo game del set è il più lungo, ma alla fine lo conquista l’ucraina al quarto set point utile.

Nella ripresa invece tutto più facile per la quindicesima forza del tabellone, che strappa il servizio alla svizzera nel secondo game, gestendo poi il vantaggio. Marta Kostyuk diventa così la quinta giocatrice negli ultimi 26 anni a vincere le sue prime 15 partite stagionali sulla terra battuta, dopo Venus Williams (2004), Justine Henin (2005), Serena Williams (2012 e 2013) e Iga Swiatek (2022).

[Q] X. Wang b. Y. Starodubtseva 6-3 7-5

La favola di Xiyu Wang continua. La tennista cinese, proveniente dal tabellone cadetto, ha sconfitto anche Yulia Starodubtseva – autrice dell’eliminazione di Elena Rybakina. L’ucraina è partita a marce alte, cogliendo impreparata l’atleta asiatica, andata in svantaggio di ben due break nella fase iniziale. Scrollatasi dalla tensione del terzo turno Slam, Wang ha conquistato la bellezza di 6 game di fila, archiviando il primo parziale. Il settimo gioco consecutivo, ottenuto in apertura di secondo set, sembrava mandare definitivamente al tappeto Starodubtseva, che però, con resilienza, ha invertito la tendenza mettendo in crisi la cinese, finita a rincorrere, sotto due giochi a quattro. Il destino, a quanto pare, continua a tifare Xiyu Wang, la quale ha conquistato per la prima volta l’accesso agli ottavi di finale di uno Slam senza concedere nemmeno un set alle avversarie. Sfiderà Sorana Cirstea.