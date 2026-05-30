Roland Garros: che scossa al tabellone! Gauff saluta al terzo turno, battuta da Potapova in tre set

[28] A. Potapova b. [4] C. Gauff 4-6 7-6(1) 6-4

Il tabellone del Roland Garros subisce uno scossone non indifferente, l’ennesimo di questa edizione. La campionessa uscente Coco Gauff si ferma al terzo turno, sconfitta in rimonta da Anastasia Potapova.

In un incontro in cui gli errori gratuiti sono praticamente il doppio rispetto ai vincenti – 46 a 23 per la statunitense, mentre la naturalizzata austriaca ne mette a referto rispettivamente 29 e 56 e riesce nell’impresa di compiere cinque doppi falli in più della rivale, 8 a 3 – la numero 4 del mondo cede alla distanza, in un terzo set in cui è stata pure avanti di un break. Non che il servizio sia un alleato per nessuna delle due protagoniste, dato che in quattrodici occasioni la giocatrice al servizio cede il propri turno.

Potapova pareggia il miglior risultato mai ottenuto in uno Slam e raggiunge per la seconda volta in carriera gli ottavi di finale – ci era riuscita sempre al Roland Garros nel 2024 – dove la attende Anna Kalinskaya.

Per Anastasia il 2026 è l’anno della rinascita e si avvicina a quel best ranking datato giugno 2023.

Con questa sconfitta, Gauff arretra in classifica e lascia la top 5, confermando tutte le difficoltà stagionali.

Il match: Potapova spreca tanto, ma elimina la campionessa in carica del Roland Garros

Potapova inaugura la sfida togliendo il servizio a Gauff a 0. La numero 30 del mondo è precisa con i colpi a rimbalzo, non lasciandosi innervosire dai recuperi dell’avversaria, che spesso le offre la famosa palla in più. Coco, invece, è fallosa dal lato del diritto, soprattutto in risposta. Tuttavia, sul 4-2 cambia passo. Con la complicità di Anastasia, colta da un nervosismo incontenibile, la statunitense mette la freccia e si prende il primo set con il punteggio di 6-4.

In avvio di secondo parziale Potapova si procura subito tre palle break consecutive per provare a cancellare l’amarezza del crollo di fine prima frazione. Gauff si salva, ma un’accelerazione di rovescio della 28esima testa di serie le consegna la quarta occasione del game, che risulta quella buona. La tennista nata in Russia raddoppia il vantaggio, provando a indirizzare inesorabilmente il set.

Proprio quando il più sembrava fatto, si apre un nuovo spaccato di partita. La campionessa del 2025 recupera uno dei due break di svantaggio, ma sul 4-2 perde ancora la battuta. Così, Anastasia può servire per pareggiare i conti per ben due volte, ma in altrettante circostanze offre su un piatto d’argento il rientro alla rivale, con due set point sfumati sul 5-2.

L’austriaca tiene a bada i nervi e riesce a prolungare il parziale al tiebreak, dove si regala una versione di se stessa sfavillante. Lascia a Coco solamente un punto e fa 1-1 nel computo dei set.

Il parziale decisivo è un incubo per la nativa di Delray Beach. Gauff va avanti di un break nel terzo gioco, ma non riesce a contenere il rientro di Potapova, che dapprima fa 3-3, poi archivia il match al primo match point per 6-4. La statunitense chiude con l’ennesimo diritto steccato e saluta il Roland Garros, con un’attitudine passiva e poco ispirata sin dai primi scambi.

Per la tennista naturalizzata austriaca si tratta della terza vittoria consecutiva sulla classe 2004 della Florida, dopo le due sconfitte iniziali a inaugurare i testa a testa.