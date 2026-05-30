Roland Garros

Roland Garros, il programma di domenica 31 maggio: Zverev di giorno, Fonseca-Ruud in serale

Iniziano gli ottavi di finale. Due match femminili subito sullo Chatrier, derby spagnolo Jodar-Carreno Busta sul Lenglen

Di Vanni Gibertini
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Coppe Roland Garros (foto FFT)

Domenica di mezzo al Roland Garros 2026 e inizio degli ottavi di finale dei tabelloni di singolare maschile e femminile.

Sul campo Philippe Chatrier inizio anticipato alle ore 11 con il match tra Iga Swiatek e la vincitrice del Madrid Open Marta Kostyuk, segiuto da un altro match femminile, quello dell’altra ucraina Elina Svitolina contro Belinda Bencic.

Il primo match maschile della giornata sul campo principale è in programma non prima delle 15.30 quando scenderanno in campo il favorito del tabellone maschile Alexander Zverev e il lucky loser olandese Jesper De Jong.

In sessione serale il match più interessante della giornata, quello che vede opposti il giustiziere di Djokovic, Joao Fonseca, e il finalista di Roma Casper Ruud.

Sul campo Suzanne Lenglen, si inizia alle 11 con Sorana Cirstea che affronta la qualificata Xiyu Wang. Seguirà il derby spagnolo tra Rafael Jodar e Pablo Carreno Busta , poi Andreeva-Teichmann e infine Jakub Mensik contro Andrey Rublev.

Qui sotto il programma completo:

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