Roland Garros, Ruud: “Sinner e Djokovic erano i favoriti, ora è un torneo molto aperto”

Dopo l’entusiasmante vittoria in rimonta al quinto set contro Tommy Paul Casper Ruud è intervenuto in conferenza stampa, toccando argomenti come il suo prossimo avversario, Joao Fonseca, la capacità di gestire situazioni del genere e anche il suo neonato canale Youtube.

D. Casper, è stata una partita estremamente equilibrata. Qual è stata la differenza secondo te?

CASPER RUUD: “È difficile dirlo con precisione. Alla fine si è trattato di pochi punti. Le statistiche mostrano che ho sfruttato tutte le palle break che ho avuto, tre su tre, mentre lui ne ha convertite soltanto due su quattordici. Da una parte è stato sfortunato lui, dall’altra sono stato fortunato io. Il tennis è anche questo. A volte è uno sport davvero brutale. Se devo individuare un dato decisivo nelle statistiche, probabilmente è proprio quello che ha fatto la differenza”.

D. Come stai fisicamente? Hai avuto una prima settimana piuttosto particolare. Dalla prossima partita le temperature dovrebbero essere più basse. Come ti senti? Sembravi ancora molto in forma nel finale.

CASPER RUUD: “Sorprendentemente sto bene. Ovviamente, verso la fine di una battaglia del genere inizi ad avvertire la fatica. Le temperature si sono abbassate negli ultimi set e questo ha aiutato, ma è stata comunque un’altra giornata molto calda. Cerchi semplicemente di assumere più liquidi possibile e di recuperare nel miglior modo. Domani dovrebbe essere ancora una giornata calda, ma dubito che vedrò i campi. Cercherò di sfruttare al massimo le prossime 36-40 ore per recuperare ed essere pronto. È il bello degli Slam: i giorni di riposo sono preziosi e bisogna utilizzarli al meglio. Di solito si viene qui e si fa magari un po’ di allenamento leggero, ma credo che conserverò tutte le energie per domenica. Non ho alcun dolore fisico, e questa è la cosa più importante. Adesso vediamo quanto riuscirò a recuperare”.

D. Cosa ti passava per la testa quando eri sotto di due set? E poi quando hai dovuto fronteggiare due match point in momenti diversi dell’incontro?

CASPER RUUD: “Per i primi due set lui è stato chiaramente il giocatore migliore. Il mio servizio mi ha permesso di restare aggrappato alla partita nel secondo set. Tommy stava dominando, giocava con grande libertà e aggressività, veniva spesso a rete e riusciva a mettermi a disagio. Non riuscivo a trovare ritmo in risposta. Fino al terzo set praticamente non ero mai stato vicino a una palla break. Poi sono riuscito a strappargli il servizio abbastanza presto e quello ha cambiato un po’ l’inerzia del match. In situazioni del genere ti dici semplicemente di pensare a un set alla volta. Sono queste le battaglie per cui ti alleni duramente. Essere sotto due set a zero non è certo piacevole, ma rappresenta comunque un’opportunità per rientrare in partita. Mi sono ripetuto di concentrarmi su un set alla volta e vedere cosa sarebbe successo”.

D. Ora che Djokovic non è più nella tua parte di tabellone, ti senti un candidato più credibile al titolo? E cosa pensi del tuo prossimo avversario, Joao Fonseca?

CASPER RUUD: “È un torneo molto aperto e credo che, per certi versi, sia una cosa positiva per tutti. Sappiamo già che tra una settimana avremo un nuovo campione Slam, e penso che tutti i giocatori ne siano consapevoli. Novak e Jannik erano probabilmente i due principali favoriti, e Jannik resta sicuramente il favorito numero uno. Sarà interessante vedere dove saremo tra una settimana. Cercherò di sfruttare a mio vantaggio l’esperienza accumulata nelle mie precedenti cavalcate negli Slam e vedremo dove mi porterà. Però bisogna pensare una partita alla volta. Mi aspetta una sfida incredibilmente difficile contro un talento speciale come Joao. Ha già battuto giocatori di altissimo livello e sa perfettamente cosa serve per vincere queste partite. Quella contro Djokovic è stata probabilmente la vittoria più importante della sua carriera. Siamo in una situazione simile: entrambi siamo risaliti da uno svantaggio di due set a zero e abbiamo giocato incontri molto lunghi. È un ragazzo molto simpatico, quindi spero che venga fuori un bellissimo match”.

D. Le tue ultime due partite sono state programmate molto tardi. Come gestisci queste situazioni? Ti costringono a modificare la tua routine?

CASPER RUUD: “Un po’ sì. Sul Lenglen non esiste una vera sessione serale, ma l’ultimo incontro in programma è quasi assimilabile a una night session. Le giornate diventano lunghissime perché, quando non c’è un orario prestabilito, devi essere presente al circolo nel caso tutto proceda rapidamente. Se ci fosse un ritiro o una partita molto veloce, potresti ritrovarti a scendere in campo alle quattro o alle cinque del pomeriggio. Oppure potresti iniziare alle otto o alle nove di sera, dipende da come vanno gli incontri precedenti. Quindi le giornate sono lunghe e anche la notte lo sarà. Probabilmente questa sera non riuscirò ad addormentarmi prima delle tre, delle tre e mezza o addirittura delle quattro del mattino. Fortunatamente ho un giorno libero e proverò a rimettermi in carreggiata in vista del prossimo match. Va bene così, siamo abituati. Adesso bisogna stringere i denti. Dopo il Roland Garros avrò tutto il tempo per riposare e recuperare. Non ho intenzione di giocare tornei prima di Wimbledon, quindi avrò modo di ricaricare le batterie.

D. Vorrei parlare del tuo canale YouTube. I contenuti dietro le quinte che condividi sono molto apprezzati perché mostrano aspetti della vita di un tennista professionista che normalmente il pubblico non vede. Che tipo di contenuti hai in programma per il futuro e quanto è importante per te raccontare questa storia?

CASPER RUUD: “L’idea mi è venuta verso la fine dell’anno scorso. Mi piaceva l’idea di mostrare qualcosa del dietro le quinte della mia carriera, della mia vita e di ciò che significa essere un tennista professionista. Avevo visto altri atleti farlo e l’avevo trovato molto interessante. Ho pensato che potesse essere una buona occasione per portare la telecamera in luoghi normalmente inaccessibili. Il problema è che il tennis è uno sport molto ripetitivo. Ogni settimana cambiano i tornei, ma alla fine facciamo quasi sempre le stesse cose. Non è semplice creare continuamente contenuti nuovi e originali. Ci ho comunque provato e ho ancora alcuni video in fase di montaggio che pubblicherò prossimamente.

Purtroppo durante la stagione sulla terra battuta non ho potuto portare con me il videomaker, quindi non ci sarà molto materiale da questi tornei. Ho cercato comunque di mostrare il dietro le quinte degli eventi più importanti. Non è facile ottenere gli accrediti e, inoltre, ci sono tanti altri giocatori attorno. Non vuoi invadere la loro privacy o creare problemi. È una sfida, ma mi sono divertito molto a farlo e sono contento che sia piaciuto. Ho provato a registrare una partita di golf, ho sperimentato varie idee. Vedremo cosa succederà in futuro, ma ho ricevuto tanti feedback positivi e questo mi fa davvero piacere”.