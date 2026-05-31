Roland Garros, il programma di lunedì 1° giugno: Arnaldi, Berrettini e Cobolli per i quarti

Il nuovo mese inizia con una giornata campale per il tennis italiano. Tre tennisti azzurri proveranno a raggiungere i quarti di finale del Roland Garros per rendere questa edizione dello Slam parigino storica nonostante la prematura sconfitta di Sinner.

Inizio alle 11 per Flavio Cobolli che affronta lo statunitense Zachary Svajda, seguito dal match più importante per i francesi, quello tra Diane Parry e la qualificata polacca Maja Chwalinska. Non prima delle 15.30 ci sarà la testa di serie più alta rimasta in corsa nella parte alta del tabellone maschile, ovvero Felix Auger-Aliassime, che affronterà l’ex connazionale Alejandro Tabilo.

In sessione serale, per la prima volta in questa edizione del torneo e per la prima volta dal 2023, ci sarà un match femminile: la n. 1 del mondo Aryna Sabalenka affronterà la 4 volte campionessa Slam Naomi Osaka.

Sul Suzanne Lenglen, dopo i due match femminili Potapova-Kalinskaya e Keys-Shnaider ci saranno i due incontri che vedono protagonisti gli altri due giocatori italiani: prima Matteo Berrettini affronterà Juan Manuel Cerundolo, il più giovane dei due fratelli Cerundolo e quello che ha eliminato Jannik Sinner in questo torneo. Poi, in chiusura di programma, Matteo Arnaldi se la dovrà vedere con la testa di serie n. 19, lo statunitense Frances Tiafoe.

Qui il programma completo della giornata: