Roland Garros, Jodar: “Il quarto con Zverev è uno dei match che si sognano da bambini”

Pablo [Carreno Busta] ci ha appena detto che sentiva che eri pronto a competere con Carlos e che forse molto presto, o non ha detto molto presto, ha detto che sarebbe successo. Non sa quando ma sarebbe successo. Questi tornei per te alzano il livello del tuo gioco. Come reagisci a questa affermazione?

RAFAEL JODAR: È un grande giocatore, ha fatto grandi cose nel tour. Ha raggiunto il top 10. Voglio congratularmi con lui non solo per la partita, ma per tutta la sua carriera. È stato il nostro riferimento per il tennis spagnolo. È difficile quando ci sono questi grandi giocatori come Rafa e Carlos, ma penso che dobbiamo dargli credito per tutto quello che ha fatto e raggiunto. È fantastico condividere il campo con lui e avere la possibilità di giocare contro di lui qui al Roland Garros in un quarto turno.

Immagino che all’inizio dell’anno un quarto di finale di un Grande Slam sarebbe stato lontano da dove ti saresti aspettato di essere. Ti sei fermato a pensare a tutto quello che stai realizzando o stai cercando di restare nel momento?

RAFAEL JODAR: Sto cercando di godermi il momento. Stavo parlando con i miei amici e la mia famiglia prima della partita ed è un regalo giocare un quarto turno al Roland Garros. Il mio obiettivo era godermi, ovviamente vuoi sempre vincere e dare il tuo miglior tennis e questo è quello che ho fatto. Penso di aver fatto un ottimo lavoro accettando le cose come sono arrivate oggi. Pablo stava giocando un grande livello di tennis nei primi due set, l’ho accettato e poi ho avuto la mia occasione e penso di aver alzato il mio livello nei successivi tre set. Sono molto contento di come sta andando la settimana e la stagione.

Alcuni dicono che se stai vincendo non ti senti stanco, ma hai avuto due lunghe partite al quinto set. Ti senti stanco fisicamente o mentalmente?

RAFAEL JODAR: No, penso che mi sto solo godendo il momento. Non mi sento stanco. Ovviamente ho giocato quattro partite in questo torneo, alcune di loro sono state più lunghe delle prime due. Anche la seconda è stata una partita lunga. Sto cercando di recuperare bene. Questi giorni di riposo mi stanno aiutando molto, avere un giorno libero tra una partita e l’altra è fantastico per preparare il corpo. Sto cercando di recuperare bene ma non sono stanco.

Immagino che crescendo hai visto Sasha giocare molte grandi partite in grandi tornei contro altri grandi giocatori. Com’è scendere in campo per la prima volta con qualcuno che hai guardato in televisione per molto tempo?

RAFAEL JODAR: È il mio primo anno nel tour, quindi sto cercando di godermi il processo. Tutto è nuovo per me. Imparerò molto. Penso che quest’anno mi darà molta esperienza, ci sono cose che non so perché è ovviamente il mio primo anno, quindi mi mancheranno alcune cose. Ma entrare in questi grandi campi è molto speciale e sono super grato di far parte di queste partite contro uno dei più grandi giocatori della Spagna come Pablo. Sono super grato anche per le persone che mi hanno supportato nel box oggi, ovviamente mio padre e tutte le persone che sono venute a supportarmi.

Rafa ha avuto 29 partite al quinto set al Roland Garros e stiamo andando verso un possibile record con così tanti giocatori che rimontano da due set sotto. Sei relativamente inesperto in quell’area, ma credevi davvero di poter vincere da due set sotto oggi?

RAFAEL JODAR: Sapevo di avere le mie possibilità. La partita non è finita finché non finisci l’ultimo punto. Questa era la mia mentalità oggi. Ho cercato di accettare le cose. Sapevo che Pablo stava giocando un grande livello di tennis nei primi due set, anche se ho iniziato molto bene il primo. Ha giocato benissimo, meritava di vincere quei primi due set. Penso che uno dei momenti importanti della partita sia stato quando ero sotto 4-0 nel secondo set e credevo ancora di poter vincere quel secondo set, spingendolo a battermi 6-4 senza lasciarlo andare.

Penso che quello sia stato uno dei momenti importanti della partita. Sono molto contento di come ho gestito i momenti importanti e i momenti di pressione nella partita perché ce ne sono stati tanti. C’erano momenti in cui forse altri giocatori avrebbero semplicemente accettato di aver raggiunto il quarto turno, è una grande esperienza, sono sotto due set a zero, quindi lasciamo perdere. Ma ho avuto la convinzione che potevo dare un po’ di più e fortunatamente ho vinto la partita.

Specificamente sulla partita con Sasha, quali pensi siano le chiavi di quella partita e pensi che lui sia il favorito per vincere il titolo qui?

RAFAEL JODAR: È un grande giocatore ovviamente, ha fatto cose incredibili, uno dei migliori giocatori in questo momento nel tour. Cercherò solo di dare il meglio. Cercherò di recuperare bene perché ho giocato molte partite. Penso che questo giorno libero domani mi aiuterà a prepararmi per quella partita e a godermi, perché è un quarto di finale contro uno dei migliori giocatori al mondo. Cercherò di godermi l’opportunità, imparare molto e ovviamente andare con tutto e con la convinzione come oggi e come nelle altre partite che se riesco a fare le cose bene, posso ottenere anche la vittoria.

[IN SPAGNOLO]

RAFAEL JODAR: Sì, è stato uno stadio che mi è sembrato molto bello. La gente ci ha supportato entrambi i giocatori, si vedeva che c’era un’ottima atmosfera di tennis oggi sulla pista. Molto contento di come è andata la partita. Voglio anche congratularmi, l’ho già detto prima in inglese ma ora lo dico in spagnolo, congratularmi con Pablo per il torneo che ha fatto e non solo per il torneo, ma per tutti gli anni che ci ha regalato al tennis spagnolo. Lo dicevo prima che con queste superstar come Rafa e Carlos si vedono gli altri tennisti spagnoli come se dovessero arrivare lì per essere molto buoni giocatori, ma io credo che Pablo sia un grande giocatore. Essere stato nel top 10 è un merito incredibile, quindi è stato anche molto speciale condividere il campo con una leggenda come Pablo.

Una grande partita contro Zverev a Madrid. Ora ti tocca il numero tre, Alexander Zverev, e proprio su un campo centrale che ancora non hai calpestato. Che possibilità ti vedi reali contro Zverev e cosa significa per te giocare in uno stadio così importante come il centrale?

RAFAEL JODAR: Sarà un’esperienza molto bella. Alla fine sono le partite che quando sei piccolo e vedi in televisione Roland Garros, sogni di giocare un giorno. Cercherò di approfittarne al massimo. Ho già giocato con Zverev a Madrid, quindi so più o meno qual è il livello, ma so che se voglio vincere qui è totalmente diverso perché è un’altra partita, sono altre condizioni, è anche un altro formato di gioco. Cercherò di dare il meglio di me e godermi la partita, perché non tutti i giorni si gioca contro un numero tre del mondo in un quarto di finale del Roland Garros.