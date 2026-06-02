Roland Garros: Bolelli e Vavassori volano in semifinale. Eliminati al super tie-break Nouza e Oberleitner

[5] S. Bolelli/A. Vavassori b. P. Nouza/N. Oberleitner 6-7(7) 6-1 7-6(12)

Per Simone Bolelli e Andrea Vavassori continua il sogno Slam: sono in semifinale al Roland Garros! Gli azzurri soffrono, lottano e recuperano un set alle sorprese del torneo Petr Nouza e Neil Oberleitner. Il risultato finale di 6-7(7) 6-1 7-6(12) racchiude 2 ore e 40 di sfida punto a punto, in cui Simone e Andrea non riescono a scrollarsi di dosso i rivali fino a un super tie-break da 26 punti. Adesso il duo italiano sfiderà una coppia tra i favoriti del seeding Marcel Granolles e Horacio Zeballos e Hugo Nys e Edouard Roger-Vasselin per tornare in finale a Parigi a due anni di distanza. Dopo aver sfatato il tabù Masters 1000, con i successi di Miami e Roma, mancano due tasselli per completare la bacheca con quel Major soltanto sfiorato, per ora, in tre occasioni.

Il match: La rimonta vale la semifinale del Roland Garros per Bolelli e Vavassori

Il primo set è davvero avaro di opportunità. I turni di servizio sono formalità per il duo che batte, con il risultato che fatica a trovare una direzione certa. Infatti, il tie-break si palesa senza che nessuno abbia concesso palle break. Bolelli e Vavassori sprecano per due volte un mini-break di vantaggio e un set point in risposta, arrendendosi a Nouza e Oberleitner, i quali chiudono alla seconda opportunità utile per 9 punti a 7.

Nel secondo parziale gli azzurri alzano il livello in risposta e danno la prima sterzata in avvio, arrampicandosi 2-0. La coppia svizzero-ceca prova subito a rientrare. Nel terzo gioco recuperano da 40-0 e dalle loro racchette passano due chance di contro-break. Scampato il pericolo Andrea e Simone rompono definitivamente gli indugi strappando ancora il servizio agli avversari sul 4-1. Così, gli italiani possono pareggiare i conti per 6-1.

Nel terzo set si ritorna a una situazione di parità. Gli azzurri si procurano le uniche due palle break della frazione, nel primo e nel quinto gioco, ma non riescono a concretizzarle. Il punteggio rimane in bilico fino al super tie-break che si prospetta come la miniatura di tutto l’incontro.

Nouza e Oberleitner escono meglio dai blocchi di partenza e volano 3-0 con due minibreak. La storia del tredicesimo gioco a 10 punti racconta di uno spaccato di partita lungo e sempre ricco di ribaltoni. Così, Bolelli e Vavassori non solo recuperano, ma operano il controsorpasso fino al 7-4. Anche i rivali, però, rimettono le cose in ordine e riacciuffano gli italiani. Sul 9-8 Andrea e Simone cancellano un match point con tanta fatica e altrettanta strategia: Wave finalizza con un passante stretto negli ultimi centrimetri di campo. Dopo altri tre match point – uno per le teste di serie numero 5 e due per Petr e Neil – Bolelli e Vavassori si guadagnano la semifinale del Roland Garros alla prima opportunità sul proprio servizio: 14 punti a 12 il risultato finale e grande abbraccio finale a suggellare una grande partita.