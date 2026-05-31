Roland Garros, pronostici: Cobolli può vincere il torneo

E se fosse davvero Flavio Cobolli il favorito per il Roland Garros, al di là dei pronostici? L’azzurro è la terza testa di serie più alta ancora in gara, secondo della sua metà di tabellone dopo Felix Auger-Aliassime, con cui potrebbe incrociarsi ai quarti. Certo, è già lanciare lo sguardo abbastanza in avanti, ma indubbiamente il romano può rientrare nella categoria dei favoriti per lo Slam. È l’unico ad arrivare agli ottavi senza aver perso neanche un set, l’unico, insieme a Zverev, a non aver mai dato l’impressione di poter perdere.

E le quote, che non si lanciano in pronostici avventati, sanno benissimo che Cobolli può concretamente sperare di vincere il Roland Garros. Quarto favorito, ma principale nella parte alta: 6,90 su Betsson, 7,50 su Starvegas e Netwin. Circa quattro volte, poco meno, la quota che invece premia Zverev, ma comunque rientrare in una sfera di tale eccellenza rimane un orgoglio importante per Flavio. “Sogna chi vince di più“, per dirla a modo suo.

I favoriti dei pronostici per il Roland Garros

Il primo favorito, naturalmente, è la seconda testa di serie Alexander Zverev. Il tedesco non ha mai vinto uno Slam, è il suo più grande obiettivo ma anche la mancanza più pesante. Un cruccio che potrebbe risolvere proprio a questo Roland Garros, dove ora è nettamente davanti a tutti nei pronostici. In un’occasione da non perdere, probabilmente irripetibile per lui: 2,30 su Betsson, 2,40 su Starvegas e Netwin. Opinione generale, quella che il tedesco possa alzare il trofeo a Bois de Boulogne. E subito dopo di lui c’è Casper Ruud, l’unico altro giocatore qui ad aver disputato più di una finale Slam, di cui due a Parigi.

Dovrà battere Fonseca, poi Mensik o Rublev, eventualmente Zverev, per arrivare in fondo. Un cammino che ben spiega la sua quota: 5,10 su Betsson, 5,50 su Starvegas e Netwin. Un buon moltiplicatore, ma comunque da secondo favorito. Appena dietro, tra 6,00 e 6,50, Rafael Jodar. Che gode di grande fiducia dopo l’enorme crescita degli ultimi mesi e l’aver dimostrato di poter competere alla grande anche al meglio dei cinque set. Completa la top 5 dei favoriti dei pronostici per il Roland Garros Joao Fonseca. Leggermente indietro Auger-Aliassime, il secondo indiziato della parte alta dopo Cobolli. Zona anche di italiani.

Le chance di Arnaldi e Berrettini

Saranno tre gli azzurri agli ottavi di finale del Roland Garros 2026, per quanto gli altri due abbiano chance diverse per i pronostici. Matteo Berrettini, l’unico della parte alta ad aver già giocato una finale Slam, ha un buon tabellone, visto che ora affronterà Juan Manuel Cerundolo. E ai quarti o Tiafoe o un clamoroso derby con l’altro Matteo, Arnaldi. Il romano è a 17 su Betsson, 20,00 su Starvegas e Netwin. Agli ottavi di finale, non è altissima come quota. Comunica le aspettative che si sono tornate a creare attorno a Berrettini, che sa come vincere le partite importanti. Leggermente più in basso invece Matteo Arnaldi: 25,00 su Betsson, 30,00 su Starvegas e Netwin. Un modo come un altro per comunicare le buone impressioni, e le ottime speranze, generate dai giocatori italiani a questo Roland Garros, anche nei pronostici. Anche senza più Jannik Sinner.