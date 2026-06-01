LIVE Roland Garros, ottavi: solidissimo Cobolli, è avanti di due set contro Svajda

Ma subito contro-break Cobolli
Flavio non lascia scappare via il suo avversario, non fa una piega e ottiene a 15 il contro-break immediato
Break Svajda
Lo statunitense prova a cambiare qualcosa, si fa molto più aggressivo e sorprende Cobolli in avvio di terzo set. Break a zero, 1-0 e servizio Svajda
Secondo set: 6-3 Cobolli
Dominante Cobolli! Fa quello che vuole in quest’ultimo game, toglie ancora la battuta (a zero) a Svajda e conquista anche il secondo parziale. L’azzurro ha vinto tutti i set giocati al Roland Garros fino a questo momento (11/11)
Break Cobolli
Dopo una fase molto equilibrata è di nuovo Flavio ad accelerare: break a 15 nel settimo game, 4-3 e servizio
2-2
Non basta a Svajda il miglior game in risposta della sua partita: Cobolli sbaglia qualcosina in più, ma cancella tre palle break (le prime del match) e lo aggancia sul 2-2
2-1 Svajda
Lo statunitense salva due palle break e resta avanti nel secondo parziale. La sensazione, in ogni caso, è che Cobolli possa mettere la freccia da un momento all’altro
Primo set: 6-2 Cobolli
Partita ordinata e gestita benissimo dino a questo momento da Cobolli, che ha sempre il pallino del gioco in mano e dà la sensazione di poter fare un po’ quello che vuole. 77% di punti vinti con la prima, 14 vincenti a 3. 6-2 in 42 minuti
4-2
Dominante Cobolli da fondo, già 9 vincenti contro l’unico di Svajda
Break Cobolli
Si muove benissimo Flavio, che ha iniziato alla grande. Soccorre Svajda che va a sbattere contro il seggiolone della giudice di sedia nel tentativo di recuperare una contro smorzata e gli strappa la battuta a 30: 2-1 e servizio per l’azzurro
1-0 Svajda
Lo statunitense inizia a servire per primo, risale da 0-30, approfitta di qualche errore di dritto di Cobolli e parte avanti
Al via Cobolli-Svajda
Flavio Cobolli e Zachary Svajda hanno fatto il loro ingresso in campo sul Philippe Chatrier per dare il via all’incontro di ottavi di finale.
Cari amici di Ubitennis, è un lunedì importantissimo per il tennis italiano: tre alfieri azzurri sono impegnati negli ottavi di finale del Roland Garros. Si parte alle 11 con Cobolli-Svajda sul campo Philippe Chatrier, mentre nel pomeriggio sul Suzanne Lenglen toccherà prima a Matteo Berrettini contro Juan Manuel Cerundolo e poi a Matteo Arnaldi contro Frances Tiafoe. Vivremo insieme queste tre partite con la nostra diretta scritta.