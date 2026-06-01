Roland Garros

LIVE Roland Garros, ottavi: solidissimo Cobolli, è avanti di due set contro Svajda

Amici di Ubitennis ben ritrovati con l'appuntamento LIVE con il racconto del Roland Garros. Cobolli, Berrettini e Arnaldi vogliono scrivere un'altra pagina di storia per il tennis italiano

Di Redazione
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Flavio Cobolli - Roland Garros 2026
Flavio Cobolli - Roland Garros 2026 (foto X @ATPTour_ES)
A few seconds ago01/06/2026 12:43

Ma subito contro-break Cobolli

Flavio non lascia scappare via il suo avversario, non fa una piega e ottiene a 15 il contro-break immediato

4 min ago01/06/2026 12:39

Break Svajda

Lo statunitense prova a cambiare qualcosa, si fa molto più aggressivo e sorprende Cobolli in avvio di terzo set. Break a zero, 1-0 e servizio Svajda

10 min ago01/06/2026 12:33

Secondo set: 6-3 Cobolli

Dominante Cobolli! Fa quello che vuole in quest’ultimo game, toglie ancora la battuta (a zero) a Svajda e conquista anche il secondo parziale. L’azzurro ha vinto tutti i set giocati al Roland Garros fino a questo momento (11/11)

16 min ago01/06/2026 12:27

Break Cobolli

Dopo una fase molto equilibrata è di nuovo Flavio ad accelerare: break a 15 nel settimo game, 4-3 e servizio

28 min ago01/06/2026 12:15

2-2

Non basta a Svajda il miglior game in risposta della sua partita: Cobolli sbaglia qualcosina in più, ma cancella tre palle break (le prime del match) e lo aggancia sul 2-2

38 min ago01/06/2026 12:06

2-1 Svajda

Lo statunitense salva due palle break e resta avanti nel secondo parziale. La sensazione, in ogni caso, è che Cobolli possa mettere la freccia da un momento all’altro

54 min ago01/06/2026 11:49

Primo set: 6-2 Cobolli

Partita ordinata e gestita benissimo dino a questo momento da Cobolli, che ha sempre il pallino del gioco in mano e dà la sensazione di poter fare un po’ quello che vuole. 77% di punti vinti con la prima, 14 vincenti a 3. 6-2 in 42 minuti

1 hr 10 min ago01/06/2026 11:34

4-2

Dominante Cobolli da fondo, già 9 vincenti contro l’unico di Svajda

1 hr 22 min ago01/06/2026 11:22

Break Cobolli

Si muove benissimo Flavio, che ha iniziato alla grande. Soccorre Svajda che va a sbattere contro il seggiolone della giudice di sedia nel tentativo di recuperare una contro smorzata e gli strappa la battuta a 30: 2-1 e servizio per l’azzurro

2 hr 31 min ago01/06/2026 11:13

1-0 Svajda

Lo statunitense inizia a servire per primo, risale da 0-30, approfitta di qualche errore di dritto di Cobolli e parte avanti

2 hr 45 min ago01/06/2026 10:59

Al via Cobolli-Svajda

Flavio Cobolli e Zachary Svajda hanno fatto il loro ingresso in campo sul Philippe Chatrier per dare il via all’incontro di ottavi di finale.

Cari amici di Ubitennis, è un lunedì importantissimo per il tennis italiano: tre alfieri azzurri sono impegnati negli ottavi di finale del Roland Garros. Si parte alle 11 con Cobolli-Svajda sul campo Philippe Chatrier, mentre nel pomeriggio sul Suzanne Lenglen toccherà prima a Matteo Berrettini contro Juan Manuel Cerundolo e poi a Matteo Arnaldi contro Frances Tiafoe. Vivremo insieme queste tre partite con la nostra diretta scritta.

Sezioni
Ma subito contro-break CobolliBreak SvajdaSecondo set: 6-3 CobolliBreak Cobolli2-22-1 SvajdaPrimo set: 6-2 Cobolli4-2Break Cobolli1-0 SvajdaAl via Cobolli-Svajda
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