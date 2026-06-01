Roland Garros: Felix Auger-Aliassime si sbarazza di Tabilo in 2h, affronterà Cobolli ai quarti

Felix Auger-Aliassime batte Alejandro Tabilo per 6-3 7-5 6-1 e conquista il suo primo quarto di finale in carriera al Roland Garros. Il canadese, testa di serie numero 4, ha sbrigato la pratica in due ore e otto minuti, mostrando una netta superiorità tecnica e fisica soprattutto nei momenti decisivi del match.

La differenza tra i due si è vista nella gestione dei passaggi a vuoto. Se Tabilo non ha sfruttato le occasioni per rientrare nel secondo set, Auger-Aliassime è rimasto solido prima di dilagare nel terzo parziale. A colpire sono state le statistiche dell’ultima frazione, dove il canadese ha registrato l’85% di prime in campo senza perdere un solo punto al servizio. Con un rendimento del genere, e in un tabellone che ha già perso tanti dei protagonisti principali, il nordamericano, nonostante non sia per formazione un ‘terraiolo’ puro, entra di diritto nella cerchia dei candidati principali al titolo.

[4] F. Auger-Aliassime b. A. Tabilo 6-3 7-5 6-1

Primo set: Aliassime spezza la parità a metà set e si intasca in scioltezza il primo parziale

Aliassime comincia subito con le marce alte, un ritmo difficilmente sostenibile per Tabilo, soprattutto quando ha tempo di colpire sul lato del rovescio del suo avversario. E infatti nel quarto game il canadese rompe gli argini, trovando il break con un passante di diritto che il cileno non contiene (3-1). Nel game successivo Tabilo ha due chance di contro break, prontamente annullate da Auger grazie al servizio. E’ in sostanza l’ultimo sussulto di un set che il canadese amministra senza ulteriori intralci, e che intasca per 6-3 dopo 36′ .

Secondo set: Tabilo è solido al servizio, ma alla prima occasione utile Auger-Aliassime piazza il break

In avvio di secondo parziale Aliassime è più falloso e meno incisivo in risposta. Merito anche del suo avversario, che serve molte più prime, ottenendo più punti diretti. Tabilo manovra meglio il suo avversario, ma la quarta testa di serie si difende egregiamente, riuscendo spesso e volentieri a ribaltare l’inerzia dello scambio. Poi, sul 3-4, arriva la prima palla break del set per Tabilo, ma il cileno non la sfrutta, non riuscendo a rimandare al di là della rete un drop shot difensivo del canadese.

Sul 5-5 il cileno ha il primo game complicato del set. Le prime entrano a intermittenza, così Auger-Aliassime ne approfitta per entrare in risposta. Alla prima palla break utile la quarta testa di serie non si fa pregare, strappa il servizio a Tabilo va a servire per il set. Il canadese chiude al secondo set point con una pregevole volée di rovescio.

Terzo set: Auger-Aliassime ingrana la sesta, sei game consecutivi e vittoria portata a casa

Sospinto dall’onda emotiva della vittoria del set precedente Auger si approccia al terzo parziale con grande aggressività. Prima chiude a zero e con due ace il proprio primo game di battuta, poi, sul 1-1, fulmina un Tabilo più impreciso e meno quadrato del game precedente, lasciandolo a 15 nel suo game al servizio. Il canadese rientra dal cambio campo con la convinzione di chi è a pochi sforzi dal primo quarto di finale a Parigi in carriera, tiene nuovamente il proprio turno di servizio a zero e si appresta a ricevere nuovamente.

Tabilo però è parzialmente uscito con la testa dallo scontro e serve molto peggio, un paio di errori gravi regalano alla quarta testa di serie la possibilità di breakkare nuovamente, annullata in un primo momento con una bella soluzione di diritto del cileno, ma costruita di nuovo dal canadese che stavolta la sfrutta. Anche il successivo game al servizio di Tabilo non va meglio, un altro errore grave, suscitato anche dalla grande solidità con la quale Auger si è approcciato al parziale decisivo, e un doppio fallo consegnano palla break all’avversario, che stavolta ringrazia e chiude in 28′, conquistandosi il primo quarto in carriera al Roland Garros. Impressionanti le statistiche del canadese a fine set: 8 ace, 85% di prime in campo e 100% di punti al servizio, un avvertimento per gli avversari rimasti dal suo lato del tabellone?