Italiani in campo: Cobolli, il derby Berrettini-Arnaldi ed Errani-Vavassori, al Roland Garros mercoledì azzurro

Mercoledì 3 giugno 2026 può diventare una di quelle date da cerchiare, raccontare e magari riguardare a distanza di anni. Il tennis italiano si presenta al Roland Garros con tre giocatori nei quarti di finale e con una certezza già scritta dal tabellone: almeno un azzurro sarà in semifinale nella parte alta. Il resto, invece, va conquistato. Punto dopo punto, dentro una giornata lunga, piena, potenzialmente storica.

Il primo a provarci sarà Flavio Cobolli, atteso sul Philippe Chatrier contro Felix Auger-Aliassime nel terzo match di giornata, dopo i due quarti femminili. Per il romano sarà una sfida di peso, contro un avversario potente, abituato ai grandi palcoscenici, ma anche contro una possibilità enorme: regalare all’Italia non solo un semifinalista sicuro, ma addirittura la speranza di un derby azzurro anche venerdì 5 giugno. Dipenderà tutto da lui, dalla sua capacità di stare dentro il ritmo del canadese, di non farsi travolgere dalle accelerazioni e di trasformare la sua leggerezza agonistica in coraggio.

Poi, in serata, arriverà il piatto forte: Matteo Berrettini contro Matteo Arnaldi, derby italiano in night session sullo Chatrier. Due storie diverse, due percorsi differenti, due modi quasi opposti di abitare il campo. Berrettini porta con sé l’esperienza di chi una finale Slam l’ha già giocata, a Wimbledon nel 2021, e sa cosa significhi avvicinarsi alle giornate che contano. Arnaldi arriva invece con l’energia di chi sta costruendo qualcosa di nuovo, dentro un Roland Garros vissuto più con il cuore che con il cronometro, tra battaglie, resistenza e una soglia della fatica spostata sempre un po’ più in là.

Nella parte bassa del tabellone, intanto, saranno Alexander Zverev e Jakub Mensik a contendersi l’altro posto verso l’ultimo atto. Ma oggi, almeno per l’Italia, lo sguardo resta tutto sulla metà alta: prima Cobolli, poi il derby. Con la sensazione che comunque vada sarà già una giornata importante, vissuta con la tentazione legittima di chiedere qualcosa in più.

I due quarti di finale saranno visibili in streaming per gli abbonati su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision e Prime Video Channels. Per il turno successivo potrebbe aprirsi anche una finestra in chiaro: la semifinale con almeno un italiano in campo potrebbe infatti essere trasmessa sul Nove, come già accaduto il 29 gennaio agli Australian Open per Sinner-Djokovic. Per l’ufficialità, però, servirà il via libera definitivo di Discovery.

Errani/Vavassori, il misto cerca un’altra finale

Non c’è soltanto il singolare maschile nella giornata azzurra di Parigi. Sul Suzanne Lenglen, come quarto match di un programma che inizierà alle 11, Sara Errani e Andrea Vavassori andranno a caccia della finale nel doppio misto. I detentori del titolo, teste di serie numero uno, affronteranno la coppia composta da Laura Siegemund ed Edouard Roger-Vasselin.

Il cammino degli azzurri finora è stato quasi perfetto: in tre turni hanno perso un solo set e nei quarti hanno superato con grande autorità James Tracy e Anna Danilina, settimi favoriti del seeding, con un netto 6-2 6-2 in appena 59 minuti. Ora manca un solo ostacolo per tornare nella sfida decisiva e provare a confermarsi ancora una volta i migliori sulla terra di Parigi.