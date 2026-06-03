Roland Garros, Mensik: “Contro Fonseca ultimi 30′ di livello pazzesco. Djokovic? Con lui ho un rapporto speciale”

Jakub Mensik è diventato grande. Tutti si aspettavano Joao Fonseca in semifinale contro Alexander Zverev, anche per quanto fatto vedere nei turni precedenti con Novak Djokovic e Casper Ruud e invece ad imporsi in 6-4 6-3 7-6³ è stato il ceco, che non più tardi di una settimana fa finiva stremato a terra il suo incontro con Mariano Navone. Ebbene, al termine del match di quarti di finale al Roland Garros 2026, il 20enne boemo è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti presenti. Ecco, dunque, un estratto delle sue dichiarazioni.

Jakub, complimenti. Una partita di altissimo livello e un finale emozionante. Cosa ti passava per la testa mentre Joao continuava a salvare quei match point?

Jakub Mensik: “Ovviamente è stata una partita molto difficile e molto attesa da entrambi, dal pubblico e da tutti. Sono super soddisfatto della prestazione nel complesso. Negli ultimi 20/30 minuti di partita, il livello di entrambi è stato davvero pazzesco e ci sono stati molti momenti chiave. Anche dopo quei match point che non sono riuscito a conquistare, quando ero in vantaggio per 6-5, sono felice di essere rimasto mentalmente concentrato e calmo“.

Sappiamo tutti che il tuo rapporto con Novak Djokovic è stato davvero speciale, e c’è stata quella famosa sessione di allenamento in Montenegro. È stata quella l’occasione in cui lui ti ha svelato alcuni di quei segreti su come affrontare le sfide dei Grand Slam?

Jakub Mensik: “Il rapporto che avevamo e che abbiamo con Novak è davvero speciale, e ne sono super grato. Quando non ero ancora un junior, mi ha invitato. Ha visto del potenziale in me. All’epoca è stata un’esperienza incredibile. In quel momento non ero ancora in grado di giocare nei tornei del Grande Slam”.

“Quindi all’epoca si trattava più che altro di conoscere il circuito e capire come funzionano le cose. Man mano che andavo avanti e facevo esperienza nei tornei del Grande Slam, quello è stato probabilmente il momento chiave per me per fare tesoro di quelle esperienze e riuscire ad arrivare e giocare come sto facendo”.

Hai avuto qualche problema fisico alla fine del secondo set e all’inizio del terzo. Come ti senti fisicamente in questo momento?

Jakub Mensik: “Nei primi due set stavo controllando abbastanza bene il gioco sia al servizio che in risposta. Ero tranquillo e molto concentrato, e il momento era dalla mia parte. Purtroppo, alla fine del secondo set ho iniziato a sentire un po’ di fastidio alla gamba sinistra durante il servizio. Quindi ero ovviamente preoccupato di cosa potesse essere. Fortunatamente, era solo un muscolo indolenzito. Ma man mano che la partita e il terzo set andavano avanti e diventavano più intensi, il dolore ha cominciato a diminuire un po’. Ho smesso di sentire il dolore del tutto, e ovviamente sono felicissimo che non sia niente di grave”.