Roland Garros, il programma di giovedì 4 giugno: alle 12 Errani/Vavassori in finale del misto, alle 15 le semi femminili

Chiusi i quarti di finale dei tabelloni di singolare, il Roland Garros arriva nella sua fase decisiva. La giornata di giovedì della seconda settimana è tradizionalmente dedicata alle semifinali femminili, con un succoso prologo per i colori azzurri che vede Sara Errani e Andrea Vavassori impegnati nella finale del doppio misto.

La coppia italiana difende il titolo vinto l’anno scorso a partire da mezzogiorno sul Philippe-Chatrier sfidando il duo nordamericano composto dalla canadese Gabriela Dabrowski e dallo statunitense Evan King. Per Errani/Vavassori sarebbe il quarto titolo Slam nella specialità dopo quello vinto nel 2025 qui al Roland Garros e gli ultimi due allo US Open.

Successivamente, non prima delle 15, ci saranno le due semifinali del singolare femminile. Prima si inizierà con il match tra l’ucraina Marta Kostyuk e la russa Mirra Andreeva, poi a seguire ci sarà la partita tra la rivelazione del torneo Maja Chwalinska e l’altra russa (compagna di doppio di Andreeva) Diana Shnaider.

Qui sotto il programma completo: