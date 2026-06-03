Roland Garros

Roland Garros, il programma di giovedì 4 giugno: alle 12 Errani/Vavassori in finale del misto, alle 15 le semi femminili

A mezzogiorno la finale del doppio misto con Errani e Vavasssori. Dalle 15 le semifinali femminili

Di Vanni Gibertini
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Stadio Philippe Chatrier - Parigi 2024 (foto © Rolex/Antoine Couvercelle)

Chiusi i quarti di finale dei tabelloni di singolare, il Roland Garros arriva nella sua fase decisiva. La giornata di giovedì della seconda settimana è tradizionalmente dedicata alle semifinali femminili, con un succoso prologo per i colori azzurri che vede Sara Errani e Andrea Vavassori impegnati nella finale del doppio misto.

La coppia italiana difende il titolo vinto l’anno scorso a partire da mezzogiorno sul Philippe-Chatrier sfidando il duo nordamericano composto dalla canadese Gabriela Dabrowski e dallo statunitense Evan King. Per Errani/Vavassori sarebbe il quarto titolo Slam nella specialità dopo quello vinto nel 2025 qui al Roland Garros e gli ultimi due allo US Open.

Successivamente, non prima delle 15, ci saranno le due semifinali del singolare femminile. Prima si inizierà con il match tra l’ucraina Marta Kostyuk e la russa Mirra Andreeva, poi a seguire ci sarà la partita tra la rivelazione del torneo Maja Chwalinska e l’altra russa (compagna di doppio di Andreeva) Diana Shnaider.

Qui sotto il programma completo:

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