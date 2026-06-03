Roland Garros LIVE: Arnaldi vince il primo set contro Berrettini

Amiche e amici di Ubitennis, il mercoledì parigino dei quarti di finale maschili, parte alta del tabellone, è iniziato alla grande con la vittoria di Flavio Cobolli su Felix Auger-Aliassime. Quale Matteo raggiungerà Flavio in semifinale?
Set Arnaldi
Berrettini – Arnaldi 5-5
Non sempre bene con il dritto Matteo B, si aggrappa al servizio per rintuzzare lo 0-30, piazza un gran lob a chiudere un bello scambio e tiene.
Berrettini – Arnaldi 4-5
Matteo B dovrà servire per restare nel set.
Berrettini – Arnaldi 4-4
Game da 24 punti. Matteo B rischia, il dritto non è perfetto, gli vengono chiamati due falli di piede ma annulla cinque palle break da sinistra che avrebbero mandato Arnaldi a servire per il set.
Arnaldi rientra, 3 pari
Il Matteo con la barba sbaglia qualcosa di troppo. Tre game consecutivi di Arnaldi e 3-3.
Berrettini – Arnaldi 3-2
Il Matteo più giovane ora c’è. Toene la battuta e si avvicina.
Berrettini – Arnaldi 3-1
Arnaldi sta entrando timidamente in partita e recupera uno dei due break alla quinta chance.
Berrettini – Arnaldi 3-0
Il sanremese sembra pagare l’esordio sullo Chatrier, Berrettini ne approfitta e va avanti di due break.
Berrettini – Arnaldi 2-0
Due doppi falli di Arnaldi, Berretto brekka e consolida.