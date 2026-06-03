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Roland Garros LIVE: Arnaldi vince il primo set contro Berrettini

Riecco il LIVE di Ubitennis per il secondo quarto di finale maschile del Roland Garros. Matteo Arnaldi contro Matteo Berrettini per un posto in semifinale a Parigi contro Flavio Cobolli. Un italiano sarà in finale!

Di Redazione
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Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi – Roland Garros 2026 (foto via Twitter @ATPTour_ES e FFT)

Amiche e amici di Ubitennis, il mercoledì parigino dei quarti di finale maschili, parte alta del tabellone, è iniziato alla grande con la vittoria di Flavio Cobolli su Felix Auger-Aliassime. Quale Matteo raggiungerà Flavio in semifinale?

A few seconds ago03/06/2026 21:48

Set Arnaldi

13 min ago03/06/2026 21:36

Berrettini – Arnaldi 5-5

Non sempre bene con il dritto Matteo B, si aggrappa al servizio per rintuzzare lo 0-30, piazza un gran lob a chiudere un bello scambio e tiene.

21 min ago03/06/2026 21:28

Berrettini – Arnaldi 4-5

Matteo B dovrà servire per restare nel set.

41 min ago03/06/2026 21:08

Berrettini – Arnaldi 4-4

Game da 24 punti. Matteo B rischia, il dritto non è perfetto, gli vengono chiamati due falli di piede ma annulla cinque palle break da sinistra che avrebbero mandato Arnaldi a servire per il set.

46 min ago03/06/2026 21:03

Arnaldi rientra, 3 pari

Il Matteo con la barba sbaglia qualcosa di troppo. Tre game consecutivi di Arnaldi e 3-3.

52 min ago03/06/2026 20:57

Berrettini – Arnaldi 3-2

Il Matteo più giovane ora c’è. Toene la battuta e si avvicina.

55 min ago03/06/2026 20:54

Berrettini – Arnaldi 3-1

Arnaldi sta entrando timidamente in partita e recupera uno dei due break alla quinta chance.

1 hr 6 min ago03/06/2026 20:42

Berrettini – Arnaldi 3-0

Il sanremese sembra pagare l’esordio sullo Chatrier, Berrettini ne approfitta e va avanti di due break.

1 hr 14 min ago03/06/2026 20:35

Berrettini – Arnaldi 2-0

Due doppi falli di Arnaldi, Berretto brekka e consolida.

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