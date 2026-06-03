Roland Garros, misto: dominio di Errani/Vavassori, la quarta finale Slam è servita

[1] S. Errani/. A. Vavassori b. L. Siegemund/E. Roger-Vasselin 6-1 6-4

Sara Errani e Andrea Vavassori dominano la semifinale della parte alta del tabellone di doppio misto all’Open di Francia 2026, superando per 6-1 6-4 i veterani Laura Siegemund e Edouard Roger-Vasselin in appena un’ora e un quarto di gioco, per regalarsi quella che sarà la quinta finale del loro sodalizio: la seconda consecutiva sulla terra di Parigi. Nell’atto conclusivo, attendono i vincenti della sfida Dabrowski/King vs Muhammad/Mektic: in ogni caso saranno ampiamente favoriti.

Sul Suzanne Lenglen, il primo set è stato senso unico in favore della coppia italiana. Più equilibrato il secondo dove i due azzurri hanno dovuto salvare la loro unica palla break concessa nel match sul 3-3, prima di spiccare il volo nel successivo game di risposta. Al momento di servire per il match, successivamente, si è intravista l’unica flebile fiammella di tensione delle teste di serie n°1 considerata la posta in palio. Avanti 40-0, Errani e Vavassori hanno sciupato tre match point prima di poter esultare al deciding point.

L’obiettivo è chiaro: Parigi come New York

Dopo la doppietta newyorchese a Flushing Meadows, nel biennio 2024-2025, Sara e Andrea vanno a caccia del medesimo risultato in terra parigina per un altro back-to-back Slam che sarebbe storico. Oltre alle quattro finali Slam, sperando che anche la quarta si trasformi in titolo Major, la coppia emiliana-piemontese ha disputato e vinto anche l’ultimo atto nel Masters 1000 di Indian Wells lo scorso anno.

Un’edizione, questa del Roland Garros, che dunque si conferma ancor di più – se già non bastasse quanto ammirato finora – straordinaria per il tennis italiano. Dopo aver portato per la prima volta nella nostra storia al maschile – nonostante si fosse orfani di Sinner e Musetti – tre azzurri contemporaneamente nei quarti di finale di uno stesso Slam, il romanzo tricolore in Francia si tinge di azzurro anche nel doppio visto che insieme alla già citata finale appena raggiunta nel misto, Vavassori sarà protagonista anche al fianco di Simone Bolelli nella semifinale di specialità, andrà in scena giovedì, che li vedrà affrontare coloro che recentemente hanno sconfitto nella finale degli Internazionali d’Italia: Granollers e Zeballos.

Il risultato ottenuto, con una nuova finale Slam sbloccata, per Sarita e Wave viene ulteriormente impreziosito dal duo che hanno dovuto sconfiggere per approdarvici. Laura e Edouard sono autentici specialisti del tennis in coppia, assieme si erano infatti aggiudicati il Roland Garros del 2024. La tedesca ha inoltre trionfato allo US Open, ben dieci anni fa: al fianco di Mate Pavic batté gli statunitensi e padroni di casa Vandeweghe/Ram. Proprio a New York nel 2022, il francese si arrese invece con la belga Flipkens agli australiani Hunter/Peers.