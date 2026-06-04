Roland Garros, doppio misto: back-to-back di Errani e Vavassori! Dabrowski e King battuti al match tie-break

Sono ancora Sara Errani e Andrea Vavassori i campioni del doppio misto al Roland Garros. A un anno di distanza, la coppia italiana si conferma sconfiggendo al super tie-break il duo nordamericano composto dalla canadese Gabriela Dabrowski e dallo statunitense Evan King.

Un match iniziato male per gli azzurri, subito sotto di due break e in difficoltà per il vento che sferza su Parigi. Dalla seconda parte del primo set gli italiani alzano i giri del motore fino ad arrivare a un super tie-break gestito in maniera magistrale da Errani e Vavassori.

Per la coppia azzurra si tratta del quarto titolo nel doppio misto: due a Parigi e due a New York. Errani e Vavassori diventano inoltre il primo duo a difendere il titolo al Roland Garros dal biennio 2018‑2019, quando ci riuscirono Latisha Chan e Ivan Dodig.

I due italiani sono anche la prima coppia a vincere il torneo da testa di serie numero 1 dal 2009, anno in cui il successo andò a Liezel Huber e Bob Bryan. Per Sarita, tra l’altro, è il 10° titolo Slam.

Primo set: partono bene i nordamericani, agli azzurri non riesce la rimonta

In una giornata resa insidiosa dal vento sul Philippe‑Chatrier, la coppia King–Dabrowski parte con grande autorità. Lo statunitense spinge con continuità da fondo ed è rapidissimo sotto rete, mentre la compagna di team conferma la sua solidità con riflessi sempre pronti nei pressi della rete. Gli azzurri, invece, faticano ad adattarsi alle raffiche e in un lampo si ritrovano sotto 4‑0.

Dopo un avvio complicato, gli italiani entrano in partita. Il vento mette in difficoltà King, che non trova più la prima. Sul suo servizio gli italiani recuperano uno dei break. Da quel momento Errani/Vavassori iniziano a trovare ritmo e profondità, mentre lo statunitense alterna buone soluzioni a errori gratuiti. Sul 4‑3 arriva anche la chance per impattare, ma Sarita apre troppo la volée e la coppia nordamericana scappa sul 5‑3.

Nell’ultimo game King continua a procedere a strappi, ma Dabrowski è semplicemente dominante a rete: chiude il set con un’altra volée vincente sulla risposta centrale di Vavassori.

Secondo set: partenza sprint di Errani/Vavassori che portano l’incontro al match tie-break

Partenza opposta nel secondo set con gli azzurri che scappano sul 3-0, strappando il servizio a un King in calo rispetto al primo set. Il vento continua a farla da padrone con folate che cambiano le traiettorie e gli italiani sono quelli che riescono a leggerle meglio. Errani e Vavassori salgono di livello e con punto giocato sapientemente da Errani porta gli azzurri a strappare nuovamente il servizio allo statunitense, portandosi sul 5-1. I nordamericani recuperano un break sul servizio di Errani, ma Vavassori con un turno agevole chiude il set sul 6-3 rimandando la sfida al match tie-break.

Super tie-break: dominio italiano

Super tie-break subito mini break Italia con errore di Evan King. Si procede on serve con Gabriela Dabrowski ed Sara Errani solide e intelligenti nel tenere i propri turni di servizio sino al 7-4. L’ulteriore strappo degli italiani arriva sul servizio della canadese: prima il doppio fallo, poi un rovescio affondato a rete nella sfida lungolinea contro Sarita. Al primo match point, Andrea Vavassori chiude a rete ed è ancora festa italiana.