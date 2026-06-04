Roland Garros: Errani/Vavassori sfidano Dabrowski/King per la difesa del titolo. Orario e dove vederli

Non c’è mai pausa per il tennis azzurro. Se nella giornata di mercoledì, al Roland Garros, i fari erano puntati su Flavio Cobolli e sui due Matteo, Berrettini e Arnaldi, giovedì 4 giugno a calcare il palcoscenico principale saranno Sara Errani e Andrea Vavassori. La coppia azzurra giocherà la finale del doppio misto, a partire dalle ore 12 in punto, sul Philippe-Chatrier. Per la prima volta Sara e Wave sfideranno il duo formato da Evan King e Gabriela Dabrowski. L’incontro sarà visibile in tv su Eurosport, mentre in streaming si potrà godere su HBO Max, Discovery + e DAZN.

Roland Garros: Errani/Vavassori puntano alla difesa del titolo

Già nel 2025 Errani e Vavassori erano riusciti a mettere le mani sul trofeo dello Slam parigino. Dal lato opposto della rete, Taylor Townsend e sempre Evan King si erano dovuti arrendere all’esperto tandem azzurro. Sara e Andrea andranno a caccia del loro quarto titolo Slam di coppia – sarebbe il quarto complessivo per Wave, il decimo per Errani – dopo appunto il Roland Garros 2025 e i due sigilli newyorkesi dello US Open 2024 e 2025.

“Se avessi giocato con un’altra partner di doppio misto sarebbe stato sicuramente più difficile”, ha dichiarato il doppista piemontese durante il torneo. “Invece, conoscendo molto bene come giochiamo e cosa fare in campo, è diverso. Sia io che Sara siamo degli studiosi del gioco. È facile giocare con lei perché è molto intelligente in campo. È davvero brava a vedere determinate situazioni, a giocare il lob, a giocare la palla bassa. È bello confrontarsi e riuscire a leggere le situazioni di gioco in maniera diversa insieme”.

Tra loro e il titolo però, ci saranno appunto King e Dabrowski. L’americano andrà in cerca del suo primo Major in carriera. La canadese, invece, è già una pluricampionessa Slam. Sia in doppio femminile, ma anche nel misto. In quest’ultima specialità ha infatti trionfato al Roland Garros 2017 (in coppia con Rohan Bopanna) e all’Australian Open 2018 (a fianco di Mate Pavic).