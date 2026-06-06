Roland Garros, Conchita Martinez: “Andreeva? A volte non mi ascolta… La settimana da sola a Linz è stata decisiva”

Come da tradizione, anche la coach della campionessa parla in conferenza stampa: ecco le dichiarazioni di Conchita Martinez, la guida tecnica di Mirra Andreeva, nuova regina del Roland Garros.

Nel momento in cui hai conosciuto Mirra, immaginavi di poter essere così orgogliosa del lavoro fatto con lei per portarla a vincere il suo primo Slam?

CONCHITA MARTINEZ: Sono super orgogliosa, davvero, non posso nasconderlo. È stata una strada abbastanza lunga, con molti alti e bassi. Lei ha 19 anni, sta imparando, fa esperienza. Ma in questo Roland Garros è stata super concentrata, si è comportata benissimo in campo, ha mantenuto la calma e sono davvero molto orgogliosa di lei. Del lavoro fatto e del fatto che sia stata aperta ad ascoltare e a fare tutto ciò che è necessario per vincere uno Slam. Non potrei essere più orgogliosa.

Complimenti. Mirra ha citato in campo la tua finale qui a Roland Garros. Questa vittoria ti sembra una sorta di rivincita personale?

CONCHITA MARTINEZ: Sì, quella è stata una finale molto dura da perdere, però questa sensazione è incredibile, davvero. Certo, mi sarebbe piaciuto vincere Roland Garros da giocatrice, ma quando smetti di giocare e guardi a tutto ciò che hai ottenuto, sono comunque molto soddisfatta della mia carriera. E poi avere una grande carriera anche come coach, e ora vedere Mirra vincere questo Roland Garros è stato qualcosa di molto speciale. C’era anche Garbiñe, ci siamo abbracciate, è stata la prima con cui ho vinto uno Slam come allenatrice, quindi è tutto molto emozionante. Amo questo lavoro, amo il tennis, è la mia passione, quindi non potrei essere più felice.

Volevo chiederti di questo percorso lungo, con tanti alti e bassi, e di come Mirra sia arrivata al punto di vincere sette partite di fila mantenendo la calma come hai detto tu. Non molto tempo fa c’erano momenti di grande tensione e frustrazione da parte sua. Hai mai dubitato che potesse arrivare a questo livello di autocontrollo, o hai mai dubitato di poter essere tu la persona giusta per aiutarla ad arrivarci?

CONCHITA MARTINEZ: Non proprio, perché è molto giovane e, anche se ha appena vinto Roland Garros, ha ancora tanta strada davanti e tanto da imparare. Sapevo che alcune cose dovevano cambiare perché potesse vincere i grandi tornei. Sì, a volte mi chiedevo: se non cambi qualcosa, ti rendi la vita molto più difficile. Quindi, tanto di cappello a lei per aver accettato di cambiare, per essere rimasta aperta, per aver lavorato duro. Quando lavora duro, il suo potenziale viene fuori in modo naturale: è una giocatrice nata, una grande giocatrice. Questa è la strada. La vedremo sempre così? Lo spero davvero, ma sono sicura che ci saranno ancora alti e bassi. Finché continua a imparare e a migliorare, abbiamo molto margine di crescita in tutti i reparti. Sono super entusiasta per il futuro.

Sapevi, prima di questo torneo, che quel cambiamento era già avvenuto?

CONCHITA MARTINEZ: In realtà è stato un processo in corso durante il torneo. Ha avuto molti alti e bassi nel corso delle due settimane, però nelle partite ha fatto il suo lavoro, è riuscita a mantenere la calma. All’inizio del torneo ci sono sempre più nervi, succedono cose, le emozioni vengono fuori, ma sono contenta che sia riuscita a tenere tutto sotto controllo, a lavorare, lavorare, lavorare. Ha degli strumenti per gestire queste cose e li ha usati, riuscendo finalmente a farlo per 14 giorni di fila, cosa che non è per niente facile.

Complimenti, Conchita. Volevo chiederti dell’avversaria di oggi, Maja Chwalinska, perché è stata un’avversaria molto inattesa per la sua prima finale Slam. Non aveva nulla da perdere, non c’erano tanti dati o esperienza diretta come di solito si ha sulle avversarie. Com’è stato preparare una partita così, contro un’avversaria “misteriosa”, e quanto ha inciso sulla sfida mentale di oggi?

CONCHITA MARTINEZ: Abbiamo cercato di rimanere tranquille e di seguire le nostre routine. Non ti mento: ho guardato molti video, molte partite, tante statistiche, ed è stato utile poterla vedere dal vivo in alcune occasioni, perché a volte la TV può ingannare. È una giocatrice molto insidiosa, l’abbiamo visto in tanti match, in cui le avversarie hanno fatto molta fatica a giocarle contro. Serviva una combinazione tra aggressività e pazienza. Penso che Mirra, dal quarto o quinto game in poi, abbia iniziato a fare meglio, a leggere meglio il gioco. L’ho preparata nel miglior modo possibile, c’erano molte informazioni anche ieri in allenamento, forse era un po’ sopraffatta, ma era il mio lavoro. Oggi nel riscaldamento era completamente preparata. Credo che l’avversaria abbia usato meno smorzate del solito rispetto ad altre partite e penso che il gioco di Mirra l’abbia disturbata molto. Mirra è stata bravissima.

Buonasera, Conchita, complimenti. Lei ha detto che non è sempre facile lavorare con Mirra tutti i giorni. Qual è la sua percezione di questo aspetto?

CONCHITA MARTINEZ: A volte non è facile, non ti mentirò. È una ragazza super carina fuori dal campo e spesso anche in allenamento, ma a volte può essere un po’ difficile. Quando però è aperta ad ascoltare, a respirare e a lavorare sulle sue emozioni anche in allenamento, le cose cambiano, perché se non lo fai in allenamento come può funzionare in partita? Ci sono giorni difficili, in cui devo insistere con lei, essere molto chiara.

Cosa intendi esattamente per “difficile”?

CONCHITA MARTINEZ: Difficile per l’atteggiamento. Il suo atteggiamento a volte è difficile: le dici qualcosa e magari non è aperta ad ascoltare. Questo complica le cose, perché quando lavora duro, ascolta e fa tutto ciò che deve fare, non ha limiti: il cielo è il limite per lei.

A proposito di questo, hai detto che “il cielo è il limite”. Mira ha parlato di quanto dia assuefazione vincere titoli Slam. Dove la vedi andare da qui in avanti? Pensi che possa e debba vincere regolarmente questi tornei e arrivare spesso in finale?

CONCHITA MARTINEZ: Per me è un processo di lavoro continuo. Sono con lei da un paio d’anni, un po’ più di due anni, credo di aver iniziato nell’aprile 2024. Quando vinci il primo Slam è normale sentirsi più sicura, ma, come ho detto, ci sono ancora tante cose su cui può migliorare e svilupparsi. Questo è un segnale positivo. Dobbiamo rimanere umili, lavorare, perché nulla arriva facilmente. Uno dei momenti più difficili è stato dopo Indian Wells e Miami, ma la stagione su terra è stata fantastica: ha lavorato benissimo in tutti i reparti, non solo per i risultati, e poi i risultati sono arrivati. Per me la priorità è che lei continui a migliorare, e così arriveranno anche cose più grandi, ma con i piedi per terra.

Molti sostengono che, per puro tennis, sia forse la migliore giocatrice del mondo. Pensi che sia pronta per diventare la vera numero uno? È un obiettivo che vi ponete o pensi che sia troppo presto?

CONCHITA MARTINEZ: Come ho detto, per me ogni giorno è un giorno di lavoro, un’opportunità per migliorare qualcosa. Quando lavori bene e fai il tuo dovere, i risultati arrivano e la classifica arriva di conseguenza. Non abbiamo un’ossessione specifica per il numero uno: se succederà, benissimo, ma il punto è lavorare giorno per giorno. Lei è una giocatrice incredibile, può continuare a crescere, vincere titoli e salire in classifica, il ranking arriverà come conseguenza del lavoro.

Ha detto che lavora con una psicologa da circa un anno, un anno e mezzo. È una situazione in cui tu, come coach, ti rendi conto che puoi occuparti di molte cose, ma non sei una psicologa e senti di aver bisogno di rinforzi, di aiuto da chi ha un’altra competenza?

CONCHITA MARTINEZ: Sì, abbiamo una squadra fantastica. Credo di essere riuscita a creare un team molto buono attorno a lei: non solo la psicologa, ma anche il preparatore atletico, tutti fanno un ottimo lavoro nel loro ambito. Per me era molto importante lavorare su alcuni aspetti che vedevo come punti deboli. Credo sia stato dopo Wimbledon 2024 che abbiamo parlato e abbiamo deciso che era il momento di inserire un’altra figura molto importante per lei. Penso che abbia iniziato a lavorare con la psicologa poco prima dell’Australian Open 2025, ed è stato positivo.

[Entra in sala interviste Mirra Andreeva e fa una domanda alla sua allenatrice]

MIRRA ANDREEVA: Qual è la cosa migliore nel lavorare con Mirra Andreeva?

CONCHITA MARTINEZ: La cosa migliore nel lavorare con Mira Andreeva è che giochiamo a Uno e vinco sempre io, quindi questa è la parte migliore, quando la batto a Uno. E poi ci divertiamo molto insieme.

Hai menzionato che dopo Indian Wells e Miami c’è stato un momento difficile. Il suo primo torneo sulla terra è stato Linz, un torneo in cui tu non c’eri. Spesso gli allenatori dicono che il loro ruolo è anche quello di portare il giocatore a non aver più bisogno del coach in ogni momento. Quanto è stata importante quella settimana per lo sviluppo di Mirra, proprio perché tu non eri lì con lei?

CONCHITA MARTINEZ: Sì. Dopo la parte di stagione sul duro, con Doha, Dubai, Indian Wells, Miami, i risultati non sono stati quelli che avremmo voluto. Ho guardato il calendario e, come spesso facciamo, abbiamo apportato dei cambiamenti. Ho visto che Linz era una buona opportunità per continuare a giocare e iniziare bene la stagione sulla terra. Io faccio molte settimane con lei e ho anche una vita, e quel torneo non era nel mio programma, ma allo stesso tempo l’ho visto come un’opportunità per lei di andare lì da sola. Ovviamente ero al telefono 24 ore su 24, le preparavo le partite, le davo un piano di lavoro quotidiano, ma era anche un modo per dirle: “Ok, io non sono lì, adesso non hai nessuno da incolpare, vai, gioca le tue partite”. Io ero a Stoccarda la settimana successiva e da lì sono stata con lei ogni settimana. È un lavoro enorme e a volte ho bisogno di una settimana di pausa, ma credo che quella decisione sia stata ottima per lei. È stato l’inizio di una stagione su terra molto positiva e ora siamo qui a parlare di un titolo Slam.

Complimenti, ancora. Hai parlato dell’atteggiamento che lei ha negli allenamenti, del fatto che a volte è difficile lavorare con lei. Ti volevo chiedere: eri più esigente con te stessa quando eri giocatrice o sei più esigente ora come allenatrice con Mirra?

CONCHITA MARTINEZ: Non saprei dirti con certezza. Ero molto perfezionista da giocatrice e lo sono anche come allenatrice. È una risposta difficile perché anche lei è molto perfezionista e a volte non si perdona gli errori. Una delle questioni su cui abbiamo dovuto lavorare è proprio questa: quando sei giocatrice, spesso non ti concedi di sbagliare in allenamento, e questa è stata una barriera complicata da superare. Le dicevo: “Stai cercando di spingere la palla in allenamento, perché? Come pensi di migliorare e di colpire la palla in partita se non lo fai in allenamento?”. È stata una barriera che abbiamo superato, credo, in Germania quest’anno, oltre che in molti altri momenti. Le spiegavo: non importa se la palla esce di poco, l’hai colpita bene, è un errore “buono”. È così che si continua a crescere e imparare. Quando lei vede queste cose ed è aperta mentalmente, migliora tantissimo. A volte siamo i nostri peggiori nemici, perché non ci permettiamo di sbagliare e ci mettiamo dei limiti da soli.