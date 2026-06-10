Italiani

Musetti salta anche il Queen’s: Wimbledon resta nel mirino

Il carrarino, già costretto a rinunciare al Roland Garros per una lesione al retto femorale, non giocherà l’ATP 500 londinese. Dopo una fase di recupero in Puglia, l’obiettivo resta il rientro ai Championships

Di Carlo Galati
2 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Lorenzo Musetti – ATP Roma 2026 (foto: Francesca Micheli/Ubitennis)

Lorenzo Musetti rimanda ancora il rientro. Il carrarino non sarà al via dell’ATP 500 del Queen’s, in programma da lunedì 15 a domenica 21 giugno, e proseguirà il percorso di recupero dalla lesione al retto femorale accusata durante gli Internazionali d’Italia. Un problema che lo aveva già costretto a rinunciare prima ad Amburgo e poi al Roland Garros, interrompendo il suo miglior momento stagionale e facendolo scivolare fuori dalla top 10 del ranking ATP.

Nelle scorse settimane Musetti ha svolto anche una fase di cure riabilitative in Puglia, dividendosi tra Trani e Corato. Proprio a Corato, alla palestra Wellness Evolution, il toscano ha portato avanti una parte del lavoro fisico insieme al fisioterapista Michel Polledri, alternando esercizi di recupero, riatletizzazione e qualche momento di relax documentato sui social, anche con uno scatto davanti al Castello Svevo di Trani. Un passaggio utile per proseguire il percorso senza forzare i tempi, in attesa di capire quando il retto femorale darà risposte sufficientemente rassicuranti.

L’obiettivo, adesso, è provare a presentarsi nelle migliori condizioni possibili a Wimbledon, al via il 29 giugno. Sull’erba londinese Musetti cercherà di ricominciare con prudenza, evitando di trasformare il rientro in un rischio inutile. Il precedente dello scorso anno resta lì come avvertimento: anche nel 2025 arrivò ai Championships dopo un problema fisico accusato nella semifinale del Roland Garros contro Alcaraz, e uscì subito al primo turno contro Basilashvili.

Il forfait al Queen’s toglie quindi a Musetti una tappa importante di avvicinamento all’erba, ma conferma la linea scelta dal suo team: nessuna corsa contro il tempo prima di aver ritrovato sufficienti garanzie fisiche. A Londra mancherà anche Luciano Darderi. Per Musetti, più che il calendario, conta ora la risposta del corpo: Wimbledon resta nel mirino, ma solo se il recupero procederà senza intoppi.

Riproduzione riservata ©
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

WTA Queen’s: infortunio per Mboko. Doppio con Serena a serio rischio. E con Wimbledon alle porte…
WTA
Rafael Nadal - Roland Garros 2025 (foto X @rolandgarros)
Rafa Nadal e il documentario Netflix: “Ero più un agonista che un vincente”
Interviste
Altro forfait per Fils: il francese alza bandiera bianca anche ad Halle
ATP
L’intervista a Zach Heinzerling, il regista della serie su Nadal RAFA: “Vi racconto l’uomo dietro al campione”
Interviste