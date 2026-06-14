WTA Queen’s: Vekic riconquista un titolo dopo tre anni! Battuta Raducanu in due set

[LL] D. Vekic b. E. Raducanu 6-0 7-6(6)

Era un po’ finita nel dimenticatoio dopo l’argento Olimpico conquistato a Parigi 2024. Poi, una domenica di giugno, è tornata la luce. Donna Vekic è la nuova campionessa del HSBC Championships. Sull’erba londinese del Queen’s Club, la tennista croata classe ’96, ha sconfitto in due parziali la padrona di casa Emma Raducanu, tornata a disputare una finale di livello dopo tempo immemore. La campionessa dello US Open 2021 ha persino incassato un tremendo Bagel da Vekic, che grazie a questo successo ritornerà al 32° posto del ranking, vantando il quinto titolo WTA in carriera.

Il match:

Una furia, vestita di bianco, palesa le sue intenzioni belliche già all’alba della finalissima del Queen’s. Il calore del pubblico inglese non basta per dar manforte a Raducanu, vessata tennisticamente dalla scatenata Vekic. Da fondo campo, il gap tra le due è abissale. Una velocità differente, incontenibile, messa in atto dalla 29enne. Emma cambia tattica continuamente, provando anche ad approcciarsi a rete, ma è tutto vano. La croata trova sempre il varco vincente, e il primo parziale è a dir poco scoraggiante per la beniamina del pubblico. 6-0 in favore di Vekic. Gli spalti quasi si ammutoliscono. Raducanu non è riuscita conquistare nemmeno un gioco nel primo frangente, ma l’erba londinese diventa magnanima con lei nel set successivo. La britannica allontana le energie negative, strappando anche il break a Vekic. L’ex vincitrice Slam è finalmente un pericolo nella finale del Queen’s, Emma si procura la chance di pareggiare i conti, ma nel punto precedente al set point, festeggia eccessivamente, rilassandosi, e credendo di aver già completato l’opera. Un nastro balordo accomoda un dritto a Vekic, che riacciuffa l’avversario sul 5 pari. Tornano i fantasmi, e sparisce – nuovamente – l’entusiasmo. La freddezza della 29enne si fa valere nel tiebreak del secondo parziale, dove Vekic sigilla la vittoria contro Raducanu, trionfando nell’HSBC Championships.