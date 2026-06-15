ATP Halle, Cobolli parte male sull’erba: un Tiafoe solido e cinico va al 2° turno

F. Tiafoe b. [6] F. Cobolli 6-2 7-6⁴

Flavio Cobolli aveva avvisato che l’adattamento all’erba avrebbe potuto comportare prestazioni non eccellenti, almeno nelle prime uscite. E così, di fatto, è stato. All’esordio al Terra Wortmann Open 2026 di Halle, infatti, il romano si è arreso ad una versione extra lusso di Frances Tiafoe in 6-2 7-6⁴, salutando al debutto sui prati verdi del torneo teutonico. Un segnale non incoraggiante in vista di Wimbledon, dove dovrà difendere i quarti di finale raggiunti nell’ultima edizione dei Championships. Per lo statunitense una prestazione di altissimo livello che lo porta al secondo turno, dove troverà uno tra Tallon Griekspoor e Sho Shimabukuro.

Primo Set: Tiafoe (quasi) perfetto, Cobolli in apnea

Parte malissimo l’avventura di Flavio Cobolli al Terra Wortmann Open 2026 di Halle contro Frances Tiafoe. Tre seconde nel primo game, altrettante risposte incisive dello statunitense e conseguenti errori in uscita dal servizio di ‘Cobo’, che si trova già sotto 15-40: errore in manovra con il rovescio e break immediato. Dal canto suo il n. 26 del mondo gioca molto profondo e costringe il romano a colpire sempre in rincorsa. Sul 30-15 il giudice di sedia ferma il gioco per qualche minuto per problemi tecnici relativi al funzionamento di Hawk-Eye, ma quando si riparte è ancora un monologo del nativo di Hyattsville.

Blink and you'll miss ⚡️ @FTiafoe is on fire in Halle as he takes the opening set 6-2 over Cobolli. @ATPHalle | #TWO26 pic.twitter.com/44IoJbKKs3 — ATP Tour (@atptour) June 15, 2026

Il classe 2002 si sblocca nel punteggio, a fatica, ma si fa strappare nuovamente il turno di battuta: meriti soprattutto di ‘Big Foe’, che risponde benissimo, fa male con il back e costringe il capitolino a sbagliare. In men che non si dica Frances Tiafoe si trova a condurre 5-1, riuscendo a fare punto praticamente in qualsiasi modo e trovando dall’altra parte della rete un Flavio Cobolli in evidente difficoltà. Quest’ultimo evita un passivo troppo pesante e al cambio di campo chiama il fisioterapista per un presunto giramento di testa. In attesa dell’arrivo del dottore i due rientrano in campo e lo statunitense, trovatosi a servire per il set, chiude 6-2 in 30′.

Secondo Set: Cobolli cresce, ma Tiafoe gli è superiore

Dopo l’intervento del fisioterapista, Flavio Cobolli rientra in campo ma la situazione non sembra essere cambiata. Frances Tiafoe legge bene il servizio del romano e risponde profondo o cercando il lungolinea, togliendo il tempo al suo avversario. Le palle break piovono già nel primo game, ma ‘Cobo’ in qualche modo riesce ad annullarle tutte e a mettere la testa avanti. Anche nel turno di battuta successivo il capitolino dimostra di non essere totalmente tranquillo e dal 40-0 si fa recuperare fino al 40-40, salvandosi ancora una volta.

Dal canto suo ‘Big Foe’ tiene un rendimento altissimo con tutti i fondamentali, ma con il passare dei game il classe 2002 cresce – principalmente nei propri turni di battuta – proponendo alcune variazioni in più e trovando anche qualche salvifico ace. Sul 5-4, trovatosi a servire per rimanere nel set, Frances Tiafoe si fa sorprendere da Flavio Cobolli e poi fa gratuito con il rovescio, trovandosi sotto 0-30. Due ace, una prima carica e si torna in parità. Si giunge al tie-break e il primo a scappare via è ‘Cobo’ con un passante in corsa che il suo avversario non contiene. Lo statunitense risponde quasi subito con un’accelerazione di dritto in cross e ringrazia il capitolino per un errore in corridoio. Al primo match point arriva il kick esterno, che gli consegna il secondo turno dove trova Tallon Griekspoor o Sho Shimabukuro.