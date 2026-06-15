Halep dà l’addio ufficiale al tennis: “Voglio semplicemente respirare e avvicinarmi a me stessa”

Simona Halep si è ritirata dal tennis ormai più di un anno fa – era il 4 febbraio 2025 – dopo il 6-1 6-1 rimediato da Lucia Bronzetti in quel di Cluj-Napoca. Proprio nella stessa città che ha decretato la fine del suo rapporto con la racchetta, la 34enne romena ha dato il suo addio ufficiale, durante il Festival dello Sport. All’indomani di questo suo saluto al mondo che l’ha accompagnata per quasi 20 anni (essendo diventata professionista nel 2006), la nativa di Constanța ha scritto un lungo e sentito messaggio sui propri profili social, spiegando anche tutte le motivazioni che l’hanno spinta a prendere questa decisione. Ecco, dunque, le sue parole.

Halep: “Il tennis mi ha plasmata e sollevata”

“Miei cari, sabato ho vissuto uno dei momenti più intensi ed emozionanti della mia vita: l’evento ufficiale di addio al tennis. È stato più di una semplice cerimonia. È stata la chiusura di un capitolo che ha rappresentato tutta la mia vita fino ad ora. Un percorso iniziato con un sogno e proseguito con tanto lavoro, sacrifici, lacrime, speranza e amore per questo sport. Il tennis mi ha plasmata. Mi ha sollevata, mi ha messa alla prova, mi ha resa forte. Mi ha regalato le emozioni più belle e le lezioni più dure, che porterò con me per sempre. Per tutto ciò che ho vissuto sul campo e al di fuori di esso, sono profondamente grata“.

“Per la prima volta sento che voglio respirare”

“Dietro i trofei, i risultati e i momenti che ho condiviso con voi, ci sono sempre stata io, la Simona persona. Un essere umano con paure e dubbi, che ha sofferto, che ha gioito, che è caduta e si è rialzata molte volte. Oggi, forse per la prima volta, sento che voglio semplicemente respirare. Vivere. Scoprire chi sono al di là dello sport, al di là delle competizioni, al di là di tutto ciò che mi ha definita come atleta. Per tanti anni la mia vita è stata vista, analizzata e commentata da così tante persone. So che questo faceva parte del mio percorso e l’ho accettato, con tutto ciò che ne derivava. Ma ora che questo capitolo si è chiuso, sento anche il naturale bisogno di affrontare ciò che verrà con più calma, con più privacy e con la libertà di vivere le mie scelte a modo mio. Non perché voglia allontanarmi dalle persone, ma perché sento che è giunto il momento di avvicinarmi a me stessa“.

“Rimarrò sempre la stessa: con i valori, la disciplina e il senso di responsabilità che lo sport mi ha trasmesso e che porterò con me per tutta la vita. Da oggi inizia per me una nuova fase. Una fase più tranquilla, più personale, più vicina a chi sono al di là delle prestazioni. Una fase in cui voglio godermi le cose semplici, le persone che mi sono care, le piccole gioie della vita quotidiana e la libertà di vivere la mia vita a modo mio. Guardo al futuro con gratitudine per tutto ciò che è stato e con fiducia in tutto ciò che verrà. La vita mi porterà nuove sfide, nuove gioie e nuove opportunità per crescere e avvicinarmi a ciò che mi rende veramente felice. Qualunque cosa mi riservi il futuro, l’amore che ho ricevuto da voi e la fiducia che avete riposto in me rimarranno tra i doni più preziosi della mia vita, e il tennis rimarrà sempre parte della mia identità. Con affetto, Simona”.