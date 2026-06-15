Ranking ATP: Sinner fa 76 settimane da numero 1, Cobolli si gode il primo torneo da Top 10

Non tutte le settimane portano rivoluzioni o particolari stravolgimenti, anzi. Siamo in quella fase in cui le conferme rappresentano una sorta di rivoluzione. E per il tennis italiano anche le conferme, ormai, hanno numeri che fino a pochi anni fa sarebbero sembrati quasi fuori scala. Jannik Sinner resta numero 1 del mondo e archivia la 76ª settimana complessiva in vetta, continuando ovviamente a essere il punto più alto del movimento azzurro.

Il dato più eloquente è lì: sei italiani tra i primi 50 del mondo, otto nei primi 100. Meglio, in termini di quantità nelle zone nobili della classifica, riescono a fare soltanto gli Stati Uniti. È una fotografia che dice molto più di una semplice somma di posizioni, perché racconta una generazione allargata, capace di stare nel circuito con ruoli diversi: chi comanda, chi rincorre, chi consolida, chi prova a rientrare, chi si affaccia per la prima volta.

La settimana è anche quella del primo torneo da Top 10 di Flavio Cobolli, impegnato sull’erba di Halle con una nuova etichetta addosso. Il romano, numero 10 ATP, debutta contro Frances Tiafoe e comincia così un capitolo diverso della propria carriera: non più soltanto l’assalto alla parte alta della classifica, con la necessità, più sottile e più complicata, di abitarla senza sentirsi un ospite, ma col piglio del padrone di casa.

Gli italiani in Top 100 sono otto. Il movimento più importante lo ha compiuto Mattia Bellucci, salito di quattro posizioni dopo il quarto di finale raggiunto a Stoccarda, il primo della sua carriera sull’erba. Il lombardo è ora numero 74 del mondo e, dopo aver superato le qualificazioni, sarà anche lui nel tabellone principale di Halle.

Da segnalare anche il best ranking di Federico Cinà, numero 181 ATP dopo la semifinale al Challenger di Bratislava, e il debutto in Top 300 di Filippo Romano, salito al numero 298 grazie alla semifinale al Challenger di Ilkley.

Medvedev supera Djokovic, Majchrzak è l’uomo della settimana

Tra i primi venti del mondo i movimenti sono pochi, ma non irrilevanti. Daniil Medvedev supera Novak Djokovic e sale alla posizione numero 7, mentre Karen Khachanov perde tre posizioni dopo l’uscita dal suo bottino dei punti conquistati lo scorso anno con i quarti di finale a ’s-Hertogenbosch.

Il personaggio della settimana arriva però proprio dall’Olanda. Kamil Majchrzak ha conquistato a ’s-Hertogenbosch il primo titolo ATP della carriera, firmando un percorso di altissimo livello: ha battuto Felix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev e Alex de Minaur, che in caso di vittoria avrebbe centrato per la prima volta l’ingresso in Top 5. Il polacco è diventato il secondo giocatore a vincere un ATP 250 superando tre Top 10 lungo il percorso e, grazie al titolo, ha fatto il suo ingresso tra i primi 50 del mondo: è numero 47, con un balzo di 29 posizioni.

Best ranking anche per il giapponese Sho Shimabukuro, protagonista a Stoccarda, dove ha eliminato Nick Kyrgios e raggiunto i quarti di finale. Il 28enne entra per la prima volta in Top 100, alla posizione numero 97.

Ranking ATP, 15 giugno 2026: la Top 20

Pos. Var. Giocatore Paese Punti 1 = Jannik Sinner ITA 13.500 2 = Carlos Alcaraz ESP 9.960 3 = Alexander Zverev GER 7.190 4 = Felix Auger-Aliassime CAN 4.390 5 = Ben Shelton USA 4.070 6 = Alex de Minaur AUS 4.060 7 +1 Daniil Medvedev 3.810 8 -1 Novak Djokovic SRB 3.760 9 = Taylor Fritz USA 3.635 10 = Flavio Cobolli ITA 3.540 11 = Alexander Bublik KAZ 3.020 12 = Jiri Lehecka CZE 2.640 13 = Andrey Rublev 2.460 14 = Casper Ruud NOR 2.425 15 +1 Lorenzo Musetti ITA 2.315 16 +1 Jakub Mensik CZE 2.300 17 +1 Luciano Darderi ITA 2.300 18 -3 Karen Khachanov 2.280 19 = Learner Tien USA 2.270 20 = Valentin Vacherot MON 2.138

Gli italiani: Sinner comanda, Cobolli consolida, Bellucci sale

La fotografia azzurra resta sempre molto nitida: Jannik Sinner è il capofila del circuito, Flavio Cobolli difende il suo nuovo ingresso in Top 10, Lorenzo Musetti sale al numero 15 e Luciano Darderi al numero 17. Restano nei primi 50 anche Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini, mentre Lorenzo Sonego e Mattia Bellucci completano il gruppo degli otto italiani in Top 100.

Più indietro, la settimana sorride a Federico Cinà, che continua la sua crescita con un altro passo avanti in classifica. Scendono invece Andrea Pellegrino, Luca Nardi e Francesco Passaro, mentre restano sostanzialmente stabili gli altri azzurri compresi tra la seconda e la terza fascia del ranking.

La Top 20 degli italiani