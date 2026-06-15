Wimbledon si avvicina: Sinner si allena con Rune a Montecarlo [VIDEO]

Parigi ha inviato un chiaro messaggio a Jannik Sinner. Dopo un tour de force trimestrale costellato di successi, il numero uno del mondo ha dovuto fare i conti con le proprie energie, azzeratesi durante l’ultima trasferta Slam. L’azzurro è così “rientrato ai box” per ricaricare le pile, ma il prestigioso appuntamento di Wimbledon è alle porte, e tocca – gradualmente – rialzare di già i giri del motore. In quel di Montecarlo, Jannik si è allenato con il danese Holger Rune, che sta completando il recupero dal lungo infortunio, rimediato nell’ottobre 2025 a Stoccolma, dove ha subito la completa rottura del tendine d’Achille. Holger aveva inizialmente deciso di partecipare al torneo di Amburgo – pre-Roland Garros – ma ha poi fatto un passo indietro per non rischiare di compromettere i progressi fatti sino ad adesso.

Jannik Sinner training with Holger Rune in Monaco today! 🎾pic.twitter.com/9UhfLIEypJ — jannik sinner files (@jannik_files) June 15, 2026

Una sessione d’allenamento sul cemento monegasco, prima di virare sull’erba londinese. Sinner, a differenza dell’altr’anno, ha scelto di non iscriversi a nessuna delle tappe preparatorie sull’erba, per non stressare ulteriormente il fisico prima di Church Road.