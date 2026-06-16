Aspria Tennis Cup, entry list di alto livello: Basilashvili, Comesaña, Vasamì e non solo

Cresce l’attesa per l’edizione n. 20 dell’Aspria Tennis Cup, torneo ATP Challenger che si svolge nella splendida cornice dei campi in terra rossa dell’Aspria Harbour Club di Milano. In questa stagione l’appuntamento è fissato dal 28 giugno al 5 luglio, quindi nel corso della prima settimana di Wimbledon 2026, il che permetterà all’evento di ospitare i giocatori solitamente presenti in manifestazioni di questo livello e che non saranno alle prese con le qualificazioni ai Championships. La conferenza stampa di presentazione si terrà nella giornata di mercoledì 24 giugno a partire dalle ore 11:30 nella location che poi ospiterà l’evento. Intanto, è stata presentata l’entry list ufficiale, che conta diversi tennisti di grande interesse.

L’entry list dell’Aspria Tennis Cup 2026

Il primo, in ordine di ranking, è Francisco Comesaña, ma sono presenti anche Nikoloz Basilashvili e Facundo Diaz Acosta. A livello di italiani, si va dai veterani Stefano Travaglia e Marco Cecchinato, passando per Luca Nardi e Francesco Passaro, fino ad arrivare al giovane Jacopo Vasamì. Da segnalare anche il nome di Moise Kouamé, che al Roland Garros 2026, nello Slam di casa, si è fatto definitivamente conoscere anche al pubblico mainstream. Oltre ai 20 tennisti che entreranno per accettazione diretta ci saranno 3 wild card, 6 qualificati e 3 talenti che usufruiranno del programma ‘Next Gen Accelerator’.