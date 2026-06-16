ATP Halle: colpo di Bellucci, batte Bublik annullando tre set point

[Q] M. Bellucci b. [7] A. Bublik 7-6(6) 6-1

Subito un’enorme sorpresa al primo turno del Terra Wortmann Open. Per 7-6(6) 6-1, in un’ora e quattordici minuti di gioco, Mattia Bellucci ha estromesso dal torneo Alexander Bublik, campione delle edizioni 2023 e 2025. Nell’ATP 500 sull’erba di Halle, il primo confronto diretto tra il kazako e l’italiano è stato un autentico carosello di colpi spettacolari.

Quanto all’andamento della partita, invece, il mancino azzurro si è rialzato due volte nel primo set a seguito di due batoste non indifferenti. Avanti prima 5-3 e poi sotto 3-6 nel tie-break, il tennista lombardo si è aggrappato ai suoi colpi migliori. Grazie al servizio, a una buona manualità nei pressi della rete e per merito di alcuni colpi da cineteca, Bellucci è venuto a prendersi il parziale inaugurale con personalità. Nel secondo, poi, Mattia ha dilagato contro un Bublik che al primo break subito ha perso fiducia nei suoi mezzi. Si tratta solamente della quarta sconfitta incassata da Sasha sul verde, negli ultimi quattro anni, contro un tennista fuori dalla top 50 (a fronte di 17 successi). Il fresco semifinalista del 250 di Stoccarda perde quindi la quarta partita consecutiva contro un tennista mancino. Ricordiamo che un anno fa, su questo campo, aveva sconfitto Jannik Sinner.

Dopo i quarti di finale raggiunti al BOSS OPEN, Bellucci è ora al secondo turno del torneo di Halle da qualificato. Grazie al 74% di conversione con la prima, e 9 ace, Mattia ha afferrato la sua quarta vittoria in carriera contro un top 20, la prima sul verde e il best ranking virtuale di numero 61. Ma soprattutto, l’azzurro diventa il secondo tennista nella storia del torneo a estromettere il campione in carica all’esordio (nel 2003 Karol Kucera sconfisse il campione uscente Yevgeny Kafelnikov al primo turno). Ora, per un posto ai quarti, Bellucci se la vedrà con Raphael Collignon o Alexei Popyrin.

Primo set: Bellucci cancella tre set point filati e vince il tie-break con stile

Entrambi partono molto bene in battuta. Bublik si fa bastare il colpo di inizio gioco nel game inaugurale, mentre Bellucci segue spesso il servizio a rete e raggiunge presto l’avversario sull’1 pari. Il mancino azzurro legge bene le traiettorie della prima del rivale nel settimo gioco. Risponde profondo e il 28enne kazako si fa trovare impreparato. Bublik offre la prima palla break, che Mattia viene a prendersi con l’ennesima risposta aggressiva sui piedi di Sasha. Confermato il break a 30, il 25enne italiano va a servire per il set nel decimo gioco. Ma si fa prendere dalla fretta. Commette un doppio fallo, va troppo di corsa in uscita dal servizio e restituisce il break a 15 a suon di gratuiti.

Grazie a un parziale di 14 punti a 2, in un momento in cui Bellucci è nel pallone, dal 3-5 0-30 sul suo servizio Bublik si porta sul 6-5 0-30 in risposta. Qui, però, il qualificato azzurro si rialza. Trova precisione al servizio e obbliga l’avversario al tie-break, ma solo dopo che Alexander ha sfasciato una racchetta durante il game. Il primo a strappare un minibreak è il kazako, che grazie a un errore di dritto di Mattia e a un passante di dritto stretto dopo un punto spettacolare allunga sul 3-0.

Prova a rimettersi in corsa l’italiano, riconquistando uno dei due minibreak a seguito di un errore di dritto di Sasha. Ma quest’ultimo è letale nei pressi della rete. Si procura tre set point consecutivi. I primi due Mattia li cancella con un ace e con un’ottima volée di dritto. Nel terzo l’azzurro piazza un fantastico recupero incrociato a una smorzata kazaka, che gli vale il 6 pari. Bublik incappa in un doppio fallo ed è quindi set point per Bellucci, che stampa un passante di dritto sulla riga, a seguito di un lob di Bublik, e dopo cinquanta minuti chiude il primo set con il punteggio di 7-6(6).

Secondo set: Bublik scompare dal campo. Bellucci strappa il successo

Cerca di scuotersi Sasha in avvio di seconda frazione. Lascia andare il rovescio e guadagna una chance di break. Ma l’azzurro non trema: la sventa comportandosi bene nei pressi della rete e intasca il primo gioco del set. Mattia non toglie il piede dall’acceleratore. Complice un nastro fortunato e un momento di frustrazione del kazako, Bellucci gli strappa il servizio a 0 per poi issarsi sul 3-0. Agguantato un altro break, grazie a un Bublik piuttosto rinunciatario, l’azzurro si dirige verso il successo. Dopo un’ora e quattordici minuti, la vittoria è sua con lo score di 7-6(6) 6-1.