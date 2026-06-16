ATP Halle: Kyrgios si ferma per un problema al ginocchio, niente doppio con Bellucci. Ripescato Sonego, ecco chi incontra

Non c’è pace per Nick Kyrgios. Dopo i timidi ma incoraggianti segnali di ripresa mostrati sull’erba di Stoccarda, dove aveva destato un’ottima impressione nel match d’esordio contro Corentin Moutet prima di cedere alla distanza in tre set nel turno successivo contro Sho Shimabukuro, il talento australiano è costretto a fermarsi di nuovo. Il ginocchio destro ha presentato il conto proprio alla vigilia del suo esordio all’ATP 500 di Halle (Terra Wortmann Open), costringendo l’ex finalista di Wimbledon all’ennesimo, doloroso forfait di una carriera ormai tormentata dagli infortuni.

L’illusione di Stoccarda e il solito, maledetto “stop & go”

Insomma, un vero peccato, perché i feedback arrivati dalla Germania non erano affatto negativi. Nonostante i lunghi mesi di inattività trascorsi lontano dai campi, il 31enne di Canberra era apparso tirato a lucido dal punto di vista atletico, mostrando a sprazzi quel tennis sbarazzino che lo ha reso uno dei giocatori più imprevedibili e spettacolari del circuito. Questo nuovo stop, purtroppo, conferma la fragilità di un fisico che fatica terribilmente a reggere i carichi di lavoro e la continuità richiesti dal circuito maggiore, specialmente nei tornei consecutivi.

Nick Kyrgios, di conseguenza, non giocherà neppure il doppio: si era iscritto insieme all’azzurro Mattia Bellucci. Al posto della coppia italo-australiana, entra quella formata da Daniel Altmaier e Joao Fonseca.

Sonego ripescato come Lucky Loser

Il ritiro di Kyrgios ridisegna inevitabilmente il tabellone principale del torneo tedesco. A beneficiare del forfait del caro vecchio Nick sarà infatti l’azzurro Lorenzo Sonego: il tennista torinese, eliminato nelle qualificazioni (sconfitto con un doppio 6-4 da Nikoloz Basilashvili), è stato ripescato come lucky loser. Un piccolo colpo di fortuna che spalanca all’atleta piemontese le porte del primo turno, dove ad attenderlo ci sarà un cliente al dir poco ostico. Già, perché sulla sua strada, Sonego troverà l’attuale numero 5 del mondo (e testa di serie numero 3 del torneo tedesco) Ben Shelton, in un match che, a questo punto, si preannuncia tutto da gustare.