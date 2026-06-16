Nagal, squalificato, esplode contro gli arbitri: “I giocatori pagano per gli errori, loro no”

Sumit Nagal ha scelto X per denunciare pubblicamente quanto accaduto nel primo turno del Challenger di Poznan contro Petr Brunclik. Il tennista indiano, 28 anni, oggi numero 277 del mondo ma già numero 68 ATP, è stato squalificato dopo una protesta molto accesa nei confronti della giudice di sedia, nata da una chiamata mancata su un punto contestato. Il suo sfogo, però, è andato oltre l’episodio: Nagal ha chiamato in causa ATP e ITF, chiedendo più tecnologia nei Challenger e una maggiore responsabilità per gli arbitri in caso di errori.

Secondo la ricostruzione del giocatore, una palla di Brunclik sarebbe uscita in maniera evidente senza che arrivasse alcuna chiamata dal giudice di linea o dalla giudice di sedia. Nagal sostiene di aver alzato immediatamente la mano per protestare, ma l’arbitra avrebbe detto di non aver visto la richiesta e avrebbe poi rifiutato di scendere a controllare il segno sulla terra battuta. Da lì la rabbia dell’indiano, che ha parlato di “tre errori in un solo punto” e di un senso di impotenza totale. “Mi sono sentito completamente impotente e con il cuore spezzato perché non ho potuto nemmeno difendermi”, ha scritto Nagal, spiegando come quel momento sia stato poi difficile da superare anche emotivamente.

Dear all, I am speaking on something that happened yesterday in Poznan, which highlights a massive flaw in our sport



There are three distinct points I want to raise regarding this incident:



1) I was playing a point, where I ran towards the ball, which was clearly out – as (1/n) pic.twitter.com/u9bshGouVX — Sumit Nagal (@nagalsumit) June 16, 2026

La questione regolamentare e il peso degli errori nei Challenger

Il punto sollevato dall’indiano è soprattutto regolamentare. Nagal nel suo lungo sfogo su X sostiene a ragione che, secondo le norme ATP, un giocatore possa colpire la palla dopo il rimbalzo e contestare comunque la chiamata, purché la protesta sia immediata e il colpo non influenzi lo sviluppo del punto. Nel suo caso, a suo dire, la richiesta sarebbe stata tempestiva. Per questo ha ritenuto ancora più grave il rifiuto della giudice di sedia di scendere a verificare il segno, su una superficie come la terra battuta dove il controllo della traccia lasciata dalla palla resta uno degli strumenti più naturali per dirimere una controversia.

Da qui la parte più dura del suo sfogo: Nagal ha chiesto perché i giocatori vengano sanzionati economicamente quando commettono errori, volontari o involontari, mentre gli arbitri non sembrino rispondere allo stesso modo delle proprie decisioni sbagliate. “Gli errori accadono, siamo umani e lo capisco”, ha scritto. “Ma perché noi giocatori riceviamo multe quando sbagliamo e i giudici di sedia no?”. Una domanda ruvida, forse anche figlia della frustrazione del momento, ma non priva di senso dentro il tennis reale dei Challenger. Perché il tennis fuori dal grande palcoscenico è molto diverso da quello che si vede nei Masters 1000 o negli Slam: una partita persa in un Challenger non è mai soltanto una partita persa. Può voler dire un assegno più basso, meno punti, una settimana da ripensare, un tabellone da rincorrere altrove.

La richiesta ad ATP e ITF: più tecnologia anche fuori dal grande circuito

Nagal non chiede la perfezione, almeno formalmente. Chiede però un sistema che consenta ai giocatori di difendersi meglio. Il passaggio centrale del suo messaggio è infatti rivolto ad ATP e ITF: nel 2026, sostiene l’indiano, le partite non dovrebbero dipendere soltanto dagli arbitri, quando esiste la possibilità di utilizzare la tecnologia. Il riferimento è all’introduzione più estesa dell’occhio elettronico o comunque di sistemi di verifica anche nei Challenger, dove la copertura tecnologica resta molto più limitata rispetto ai tornei del circuito principale. Il tema non è nuovo, ma la protesta di Nagal lo riporta al centro con forza.

Il tennis negli ultimi anni ha accelerato molto sul fronte dell’arbitraggio elettronico, soprattutto nei grandi eventi. Allo stesso tempo, però, una parte consistente del professionismo continua a vivere in una zona intermedia: standard sportivi altissimi richiesti ai giocatori, ma strumenti di tutela non sempre all’altezza. Naturalmente sarebbe sbagliato trasformare ogni episodio controverso in un processo pubblico contro il singolo giudice di sedia, perché gli arbitri sbagliano come sbagliano i giocatori.

Ma è altrettanto vero che il tennis non può chiedere ai giocatori autocontrollo, puntualità, rispetto del regolamento e accettazione delle sanzioni senza interrogarsi anche sulla qualità degli strumenti messi a loro disposizione quando nasce una controversia. La rabbia di Nagal nasce da un episodio specifico, ma tocca un nervo più profondo: il circuito Challenger è il luogo in cui molti giocatori provano a costruire o ricostruire una carriera. Per questo la richiesta dell’indiano non può essere liquidata soltanto come lo sfogo di un giocatore deluso. Nagal ha perso la partita e, soprattutto, ha perso la pazienza, ma la questione che ha sollevato resta lì; forse molto più grande di una chiamata mancata a Poznan.