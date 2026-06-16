WTA

Serena e Muchova, debutto amaro a Berlino: Olmos/Routliffe passano in due set

La coppia stellare in tabellone con una wild card si ferma subito sull’erba tedesca: l’ex numero 1 del mondo e la ceca cedono 6-4 6-4 al primo turno

Di Luca De Gaspari
2 min di lettura 💬 Vai ai commenti

Finisce subito l’avventura di Serena Williams e Karolina Muchova nel doppio del WTA 500 di Berlino. La coppia formata dall’ex numero 1 del mondo e dalla ceca, al rientro sull’erba tedesca con una wild card, è stata battuta all’esordio da Giuliana Olmos ed Erin Routliffe, vittoriose con un doppio 6-4. Un debutto atteso soprattutto per la presenza di Serena, tornata in campo in doppio accanto a una giocatrice di grande talento e sensibilità tecnica come Muchova, ma il tabellone ha subito presentato un ostacolo solido e ben rodato.

Il primo set è rimasto in equilibrio fino al 3-3, quando Olmos e Routliffe hanno trovato il break che ha spostato il parziale. Williams e Muchova hanno avuto qualche spiraglio in risposta, ma non sono riuscite a ricucire lo strappo, con le avversarie brave a chiudere il set sul 6-4. Dinamica simile anche nel secondo: dopo i primi game combattuti, il break decisivo è arrivato sul 2-2, permettendo a Olmos e Routliffe di salire 4-2 e poi di amministrare il vantaggio fino alla fine. Serena e Muchova hanno continuato a restare in scia, ma senza trovare il guizzo per rientrare davvero: il torneo berlinese, per loro, si chiude già al primo turno.

Riproduzione riservata ©
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Alex de Minaur - Australian Open 2026 (foto via Twitter @AustralianOpen)
ATP Queen’s: Mannarino piega Mensik, bene Davidovich e de Minaur. Majchrzak impegna Lehecka
ATP
Elina Svitolina - Roland Garros 2026 (x @rolandgarros)
WTA Berlino: Badosa torna alla vittoria. Bene Muchova, Kalinskaya si ritira con Svitolina
WTA
L’Arabia Saudita prepara il suo Masters 1000: impianto avveniristico a Qiddiya, ma verrà riempito?
ATP
ATP Halle: Hurkacz perfetto al servizio, Fonseca e Rublev ko. Fuori anche Griekspoor, Medvedev agli ottavi
ATP