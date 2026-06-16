Serena e Muchova, debutto amaro a Berlino: Olmos/Routliffe passano in due set

Finisce subito l’avventura di Serena Williams e Karolina Muchova nel doppio del WTA 500 di Berlino. La coppia formata dall’ex numero 1 del mondo e dalla ceca, al rientro sull’erba tedesca con una wild card, è stata battuta all’esordio da Giuliana Olmos ed Erin Routliffe, vittoriose con un doppio 6-4. Un debutto atteso soprattutto per la presenza di Serena, tornata in campo in doppio accanto a una giocatrice di grande talento e sensibilità tecnica come Muchova, ma il tabellone ha subito presentato un ostacolo solido e ben rodato.

Il primo set è rimasto in equilibrio fino al 3-3, quando Olmos e Routliffe hanno trovato il break che ha spostato il parziale. Williams e Muchova hanno avuto qualche spiraglio in risposta, ma non sono riuscite a ricucire lo strappo, con le avversarie brave a chiudere il set sul 6-4. Dinamica simile anche nel secondo: dopo i primi game combattuti, il break decisivo è arrivato sul 2-2, permettendo a Olmos e Routliffe di salire 4-2 e poi di amministrare il vantaggio fino alla fine. Serena e Muchova hanno continuato a restare in scia, ma senza trovare il guizzo per rientrare davvero: il torneo berlinese, per loro, si chiude già al primo turno.