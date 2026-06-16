WTA Nottingham: Fernandez e Kenin subito fuori! Pliskova vince in rimonta, ok Sonmez, Volynets e Yastremska

Si è concluso il programma dedicato al primo turno del Lexus Nottingham Open. Nel derby a stelle e strisce che vedeva opposte Katie Volynets e McCartney Kessler, a sorridere è stata la ventiquattrenne californiana. Volynets ha mostrato una maggiore solidità e un miglior adattamento ai rimbalzi bassi e rapidi del manto erboso, sbrigando la pratica con un doppio 6-3. Una prestazione convincente che le permette di staccare il pass per il secondo turno (dove sfiderà Jessica Bouzas Maneiro) senza spendere troppe energie preziose.

Decisamente più sofferto, invece, il debutto della testa di serie numero 5 del seeding, Ann Li. La statunitense ha dovuto sudare più del previsto per domare la resistenza dell’australiana Kimberly Birrell, specialista delle superfici veloci. Dopo aver perso il primo parziale per 6-4 ed essersi trovata a un passo dal baratro nel secondo, Li ha tirato fuori il carattere, artigliando il tie-break per 7 punti a 3 e girando l’inerzia del match. Nel terzo set, la maggiore caratura tecnica della numero 5 del tabellone ha fatto la differenza, fissando il punteggio finale sul 4-6 7-6(3) 6-4 dopo una battaglia di oltre due ore.

Prova incisiva per la tennista ucraina Dayana Yastremska. Quest’ultima, infatti, ha superato in due set – e con il punteggio definitivo di 6-4 7-6(2) – la rivale britannica Alicia Dudeney. Negli ottavi incrocerà la giocatrice tedesca Tatjana Maria. Tutto facile o quasi, anche per la tennista americana Caty McNally. La ventiquattrenne di Cincinnati ha battuto in due set e con il punteggio di 6-3 6-0 la giocatrice croata Antonia Ruzic. Solo tre i game concessi da McNally alla rivale, con il secondo set che ha rappresentato un vero e proprio monologo per la tennista dell’Ohio.

Nel derby tutto britannico, la giovanissima Hannah Klugman ha regolato la rivale londinese Harriet Dart. 6-2 6-4 il punteggio finale dell’incontro che ha visto dominare la diciassettenne, attuale numero 509 del mondo. Nel prossimo turno sfiderà la giocatrice ceca Marie Bouzkova.

Z. Sonmez b. [2] L. Fernandez 6-4 7-6(1)

Il colpaccio di giornata si consuma sul campo principale, dove Zeynep Sonmez firma la grande sorpresa del primo turno estromettendo la testa di serie numero 2, Leylah Fernandez. La tennista turca si è imposta in due set col punteggio di 6-4 7-6(1), mostrando un grande adattamento all’erba e una freddezza glaciale nelle fasi più incisive della gara. A fare la differenza in favore di Sonmez è stata la straordinaria efficienza nei game di risposta, dove ha strappato ben 36 punti alla finalista degli US Open 2021, annullando di fatto i 7 ace messi a segno dalla canadese.

Fernandez ha pagato caro qualche passaggio a vuoto di troppo e una seconda di servizio decisamente vulnerabile (solo il 54% di punti vinti). Al contrario, la turca è rimasta solida nei propri turni di battuta e, dopo aver incamerato il primo parziale, ha gestito con estrema concretezza il braccio di ferro del secondo set, dominando letteralmente il tie-break per 7 punti a 1. Sì, insomma, una vittoria di grande prestigio per Sonmez, che vola agli ottavi confermando quanto i primi turni sull’erba sappiano essere insidiosi anche per le big del circuito.

V. Golubic b. S. Kenin 6-2 4-6 6-3

Sofia Kenin cede al primo turno sotto i colpi di Viktorija Golubic. La svizzera si è imposta in tre set con il punteggio di 6-2 4-6 6-3, mandando in crisi il tennis lineare dell’americana grazie alle sue classiche variazioni, impreziosite dal meraviglioso rovescio a una mano.

I dati del match evidenziano la grande efficacia di Golubic nei momenti di massima pressione: l’elvetica ha infatti sfoderato ben 7 ace (contro i soli 2 di Kenin) e ha mostrato un cinismo spietato in fase di break, convertendo ben 4 delle 5 occasioni concesse dall’avversaria. Dopo un primo set dominato dalla svizzera, Kenin ha provato a reagire strappando il secondo parziale per 6-4 grazie a una buona resa sulla seconda di servizio (60%). Nel terzo e decisivo set, però, Golubic ha ripreso in mano le redini del gioco, limitando i doppi falli (solo 3 a fine gara) e sigillando una vittoria pesantissima per 89 punti complessivi a 80. Sulla sua strada troverà proprio la giocatrice turca Zeynep Sonmez.

K. Pliskova b. S. Bejlek 2-6 7-6(3) 6-2

Nel derby ceco che ha infiammato il Campo 1, le prime due frazioni hanno offerto due spartiti completamente diversi. Nel set d’apertura si è assistito a un vero e proprio monologo della giovanissima Sara Bejlek: la ventenne mancina ha sorpreso l’esperta connazionale, dominando i turni di risposta e archiviando il parziale con un netto 6-2.

La reazione di Karolina Pliskova non si è fatta attendere nel secondo set, dove l’equilibrio ha regnato sovrano. Bejlek ha continuato a spingere con efficacia in risposta (trovando ottimi angoli e mettendo a referto ben 35 punti complessivi nei game di battuta altrui), costringendo l’ex numero 1 del mondo a un serrato testa a testa fino al 6-6. Nel tie-break, però, l’esperienza di Pliskova ha fatto la differenza: supportata dal proprio servizio (grazie al quale ha vinto il 64% di punti sulla prima a fine frazione), ha fatto suo il gioco decisivo per 7 punti a 3, pareggiando i conti e rimandando il verdetto al terzo set.

Nel terzo e decisivo parziale, Pliskova ha completato la rimonta facendo valere tutta la sua caratura ed il proprio bagaglio tecnico. La veterana ceca ha mostrato maggiore concretezza, aggredendo la seconda di servizio di Bejlek e procurandosi ben 15 palle break complessive nel match. Nonostante i 4 ace della giovane connazionale, Pliskova ha strappato il servizio decisivo per cinque volte in totale nel corso dell’incontro, chiudendo il match con lo score di 2-6 7-6(3) 6-2 e sigillando la vittoria dopo due ore intense di battaglia. Nel prossimo turno affronterà la statunitense Caty McNally.