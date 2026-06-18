WTA Berlino: shock Rybakina, out all’esordio contro la wild card Eala. Svitolina facile, Keys batte Muchova

[WC] A. Eala b. [2] E. Rybakina 7-5 6-4

I prestigiosi prati del VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open di Berlino fanno da palcoscenico alla clamorosa e prematura uscita di scena di Elena Rybakina. La kazaka, numero 2 del ranking e del seeding, nonché trionfatrice a Wimbledon 2022, si è arresa all’esordio con il punteggio di 7-5 6-4 in poco più di un’ora e mezza di gioco. A capitalizzare su una prestazione decisamente opaca è stata la mancina filippina Alexandra Eala, attuale numero 35 WTA e presente in tabellone grazie ad una wild card. Cresciuta alla Rafa Nadal Academy, l’asiatica aveva già dato prova del suo ottimo stato di forma eliminando al primo turno Donna Vekic, campionessa del Queen’s.

L’avvio di match aveva illuso sulle condizioni della kazaka, volata rapidamente sul 4-1 nel primo set. Da quel momento, però, è iniziato il prepotente rientro di Eala, che l’ha riagganciata sul 4-4. Poi, le ha strappato la battuta nell’undicesimo gioco e ha sigillato il 7-5 alla seconda occasione utile. Nella seconda frazione i fantasmi di Rybakina si sono ripresentati sotto forma di una disastrosa continuità con il dritto. È stata brava a evitare un pesante doppio break nel quinto game e ad annullare un match-point nel nono, ma poi è ceduta definitivamente nel decimo gioco. Non sono bastati i 13 ace e oltre il 60% di prime in campo per mascherare la mediocrità che sta caratterizzando le sue ultime uscite. Continua dunque il periodo buio per la numero 2 del mondo, che non riesce a vincere due partite consecutive nello stesso torneo dagli Internazionali BNL d’Italia. Il passaggio dalla terra rossa all’erba non le ha restituito le necessarie sicurezze, come già si era intuito la scorsa settimana al Queen’s. Venerdì, Eala incrocerà nei quarti di finale Elina Svitolina, numero 8 del mondo e sesta forza del tabellone.

[6] E. Svitolina b. [WC] E. Lys 6-3 6-2

L’ucraina Elina Svitolina ha liquidato la tedesca Eva Lys per 6-3 6-2 in appena 1h09′, raggiungendo l’ottavo quarto di finale della sua stagione in quel di Berlino. La testa di serie numero 6 ha messo in mostra un tennis autoritario e senza sbavature, rivelandosi impeccabile nei propri turni di battuta – non cedendo mai il servizio – e cinica in risposta, capitalizzando ben 6 delle 12 palle break avute a disposizione. A nulla è servita l’aggressività messa in campo dalla wild card tedesca, che ha dovuto cedere il passo alla lucida gestione dei ritmi dell’ucraina.

M. Keys b. [7] K. Muchova 6-4 7-5

Prosegue l’ottimo momento di forma di Madison Keys al WTA 500 di Berlino. La n. 28 al mondo ha strappato il pass superando in rimonta in poco meno di un’ora e mezza la ceca Karolina Muchova, numero 7 del seeding, con il punteggio di 6-4 7-5. Con questo successo sull’erba tedesca, la statunitense mantiene un record immacolato negli scontri diretti contro la giocatrice ceca, portandosi sul 3-0 complessivo. Per lei, inoltre, sarà la quarta apparizione tra le migliori otto quest’anno, risultato che le regala anche un affascinante derby a stelle e strisce contro Jessica Pegula. I testa a testa tra la n. 4 del mondo e Madison sono in perfetto equilibrio (2-2), con l’ultima sfida vinta dalla sua connazionale negli ottavi dell’Australian Open.

[8] L. Noskova b. [Q] Diane Parry

Avanza con estrema autorità anche la ceca Linda Noskova, n. 13 al mondo e 8 del tabellone, che ha regolato la francese Diane Parry – proveniente dalle qualificazioni – con un doppio 6-2 in appena 1h07′. Dominando al servizio con soli otto punti concessi all’avversaria, accede alla sua quarta presenza ai quarti in stagione. La boema se la vedrà ora con la spagnola Paula Badosa, in tabellone con una wild card e protagonista assoluta degli ottavi grazie all’eliminazione in rimonta della quinta favorita del torneo, Coco Gauff. L’unico scontro diretto sorride alla Noskova, che si impose in due set al secondo turno di Abu Dhabi nel 2025.