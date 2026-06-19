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ATP Queen’s: multa di 40 mila dollari a Moutet per il turpiloquio davanti al pubblico

Il comportamento di Moutet non è passato inosservato. Corentin presenterà ricorso contro la multa

Di Pietro Sanò
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Corentin Moutet - Coppa Davis 2025 (foto X @atptour)

Corentin Moutet è il classico personaggio fuori dagli schemi che può anche essere apprezzato. Questa volta, però, il tennista transalpino è andato oltre il limite consentito.

Durante l’intervista post-match con audio aperto al pubblico, al Queen’s – al termine del derby con Mpetshi Perricard -, Corentin ha risposto alle domande dell’intervistatrice con una serie di f*****o”, nonostante fosse stato esortato da quest’ultima ad utilizzare un linguaggio più consono. Ma pur di rimanere coerente col proprio personaggio di “Bad Boy”, Moutet ha continuato a ripetere la parolaccia più volte, infischiandone di quanto detto pochi istanti prima dall’intervistatrice.

Secondo quanto riportato da Tumaini Carayol, del Guardian, Corentin Moutet è stato multato per una cifra pari a 40.000$ per l’episodio di cui sopra. Il francese farà ricorso.

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