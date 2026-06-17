ATP Queen’s, il solito Moutet: “Il servizio a 142 miglia sul match point? Ho pensato, f*****o”

Corentin Moutet non riesce proprio a rimanere fuori dalla bufera. Il 27enne francese è stato di nuovo protagonista di un episodio ‘dei suoi’ all’HSBC Championships. Vinto il match d’esordio contro il connazionale Giovanni Mpetshi Perricard, per 6(5)-7 6-4 7-6(5) dopo quasi tre ore di gioco spalmate su due giorni nell’ATP 500 sull’erba del Queen’s, il mancino transalpino ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni della BBC quando era ancora nel rettangolo da gioco. E in circa un minuto di intervista, è successo di tutto.

Moutet: “Sul servizio a 142 miglia ho pensato, f*****o”

Interrogato da Jenny Drummond sulle sue sensazioni nel dove rispondere a una seconda di servizio a 142 miglia orarie (circa 228 km/h), nel match point in suo favore, Moutet non ha fatto troppi giri di parole per rispondere alla domanda. “È molto frustrante. Ho avuto il match point e sapevo che potevo giocarmelo sulla sua seconda di servizio. Lui ha mirato al centro e l’obiettivo era semplicemente rispondere in campo. Ma ha scagliato una battuta a 142 miglia orarie. In quel momento ho pensato, f*****o, adesso devo servire io…”

A quel punto, l’intervistatrice ha invitato Corentin a mantenere un linguaggio appropriato. Ma nel momento in cui Drummond ha lasciato di nuovo la parola al tennista, quest’ultimo non è riuscito a trattenersi: “f*****o, f*****o, f*****o”, ha detto Moutet per fare una sorta di dispetto. “Chiedo scusa a tutti per il suo linguaggio”, ha affermato Drummond. “Corentin, ti faccio un’ultima domanda, quindi cerca di mantenere un linguaggio appropriato. La scorsa settimana su erba non è andata come volevi. Com’è essere riuscito a ottenere la tua prima vittoria [stagionale] su questa superficie?” La risposta non si è fatta attendere: “f*****o, f*****o, f*****o”, ha ribadito il francese.

“Corentin, bisogna cercare di migliorare in vista del prossimo turno. Scusa ancora a tutti”, ha chiosato l’intervistatrice. Quando la linea è tornata allo studio, la presentatrice Clare Balding si è nuovamente scusata con i telespettatori: “Mi scuso ancora con tutti coloro che ci stanno guardando. Corentin Moutet ha confermato la sua immagine di ‘cattivo ragazzo’”. Come conseguenza di tutto ciò, sicuramente il tennista riceverà una multa nei prossimi giorni.

Corentin Moutet: gli episodi più famosi

Non è certo la prima volta che Moutet si mostra al pubblico in queste vesti. Negli anni l’attuale numero 36 al mondo ha litigato con numerosi giocatori: Nicolas Jarry, Pavel Kotov, Alexander Bublik, Fabio Fognini, Danielle Collins e Adrian Andreev, con il quale era arrivato persino alle mani nel post partita, costringendo di fatto la Federazione francese a prendere provvedimenti. Ma anche squalifiche, litigi con il pubblico, racchette lanciate fuori dal campo e pantaloncini abbassati: Corentin Moutet è tutto questo.

“Ha fatto impazzire i suoi allenatori, i suoi genitori e ha mandato fuori di testa i mental coach”, aveva dichiarato in passato Nicolas Coutelot, uno dei suoi ex allenatori. In campo, quando non prende decisioni discutibili come quella in Coppa Davis lo scorso novembre, il mancino transalpino è senz’altro uno dei giocatori più divertenti da seguire. Vedremo se nel prossimo match, contro Alejandro Davidovich Fokina, saprà rimanere entro in confini della decenza, di fatto svolgendo ciò per cui è apprezzato da moltissimi tifosi: giocare a tennis.