WTA Nottingham: la finale è Bouzkova vs Navarro

Sarà Marie Bouzkova contro Emma Navarro la finale del WTA 250 di Nottingham. Due semifinali chiuse in due set, ma molto diverse per sviluppo: Bouzkova ha vinto il derby ceco contro Karolina Pliskova con il punteggio di 6-4 6-1, mentre Navarro ha superato la qualificata svizzera Viktorija Golubic per 7-6(5) 6-2.

Nel primo match, Bouzkova ha dovuto lavorare soprattutto nel primo set, molto più equilibrato di quanto avrebbe poi lasciato immaginare il risultato finale. La testa di serie numero 4 ha avuto una prima occasione in risposta già nel quarto game, ma Pliskova si è salvata. Il vero strappo è arrivato sull’4-3 Bouzkova, in un game lunghissimo sul servizio dell’ex numero 1 del mondo: Pliskova ha annullato diverse palle break, ma alla fine ha ceduto la battuta, permettendo alla connazionale di salire 5-3. Bouzkova non è riuscita a chiudere subito al servizio, subendo il controbreak, ma ha rimesso immediatamente le mani sul set, strappando ancora la battuta a Pliskova nel decimo game e chiudendo 6-4.

Da lì la semifinale ha cambiato volto. Nel secondo set Bouzkova ha preso rapidamente il controllo, tenendo il servizio nei primi tre turni e allungando con il break del 3-1. Pliskova non è più riuscita a trovare continuità nei propri game di battuta e ha ceduto ancora il servizio per l’1-5. Chiamata a chiudere, Bouzkova non ha tremato: ha completato il parziale sul 6-1 e si è presa la finale con una prestazione sempre più solida con il passare dei minuti.

Più tortuosa, almeno nel primo set, la vittoria di Navarro. La statunitense, testa di serie numero 3, era partita meglio contro Golubic, salendo subito 2-0 e poi 5-2. La svizzera però ha reagito con il suo tennis ricco di variazioni, recuperando il break quando Navarro ha servito per il set sul 5-3 e salvando anche un’altra situazione delicata nel game successivo. Il parziale è così arrivato al tie-break, dove Golubic è partita meglio fino al 3-1, ma Navarro ha ricucito lo strappo, è salita 6-5 e ha chiuso 7-5 al primo set point utile.

Una volta messo in tasca il primo set, Navarro ha semplificato il copione. Nel secondo ha strappato subito il servizio a Golubic, ha confermato il vantaggio dopo aver cancellato una palla break e ha poi allungato fino al 4-1. La svizzera ha provato a restare dentro la partita recuperando uno dei break, ma il settimo game, lunghissimo e pieno di occasioni, ha spento le sue ultime speranze: Navarro ha trovato un nuovo allungo per il 5-2 e ha chiuso poco dopo con un turno di servizio perfetto, sigillando il 6-2.

Domenica, dunque, Nottingham avrà una finale tra due giocatrici abituate a costruire il punto con pazienza, lettura e solidità più che con la sola potenza. Bouzkova arriva dal successo autoritario nel derby ceco, Navarro da una semifinale in cui ha dovuto prima domare la fantasia di Golubic e poi imporre la propria maggiore continuità.