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Giorgio Armani Tennis Classic: Djokovic raggiunge Sinner nel parterre di Hurlingham (LIVE su Supertennis)

Il 24 volte campione Slam si aggiunge al parterre dell’esibizione londinese sull’erba di Hurlingham: mercoledì sfiderà Khachanov, dopo il match tra tra Sinner e Norrie

Di Luca De Gaspari
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Novak Djokovic e Jannik Sinner – Wimbledon 2025 (foto via Twitter @Wimbledon)

Novak Djokovic sarà tra i protagonisti del Giorgio Armani Tennis Classic, tradizionale esibizione sull’erba dell’Hurlingham Club in programma a Londra dal 23 al 27 giugno. Il serbo, oro olimpico e vincitore di 24 titoli Slam, affronterà Karen Khachanov mercoledì 24 giugno, subito dopo la sfida tra Jannik Sinner e Cameron Norrie.

Per Djokovic si tratta di un nuovo passaggio all’Hurlingham, appuntamento che frequenta con continuità dal 2022 e che anche quest’anno farà da elegante anticamera a Wimbledon. Il campo dei partecipanti si è arricchito inoltre con i nomi di Ben Shelton, Jiri Lehecka, Tommy Paul e Giovanni Mpetshi Perricard, che si aggiungono a una lista già composta, tra gli altri, da Sinner, Norrie, Flavio Cobolli, Casper Ruud, Learner Tien e Khachanov.

Il torneo-esibizione, giunto alla 32ª edizione, conferma così un parterre di grande richiamo a pochi giorni dall’inizio dei Championships.

Tutti i match saranno trasmessi in diretta e in esclusiva, in chiaro e gratis, su SuperTennis (Canale 64 DTT e 212 di Sky)

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