Wimbledon, qualificazioni femminili: cinque italiane al via. Bronzetti e Pigato teste di serie

La strada verso Wimbledon passa prima da Roehampton, dal tabellone di qualificazione, da tre partite da vincere. Nel femminile saranno sedici i posti in palio per il main draw dei Championships, e l’Italia si presenta con cinque giocatrici: Lucia Bronzetti, Lisa Pigato, Lucrezia Stefanini, Nuria Brancaccio e Tyra Caterina Grant. Due di loro, Bronzetti e Pigato, partiranno da teste di serie.

La presenza più alta nel seeding azzurro è quella di Lucia Bronzetti, numero 20 del tabellone cadetto. La romagnola debutterà contro l’australiana Maddison Inglis, giocatrice esperta, abituata a muoversi tra circuito maggiore e qualificazioni Slam. In caso di vittoria, Bronzetti troverebbe una tra Justina Mikulskyte e Carol Zhao, mentre l’eventuale turno decisivo potrebbe portare in dote un incrocio con Dalma Galfi, testa di serie numero 10.

Numero 28 del seeding, Lisa Pigato inizierà invece contro la tedesca Noma Noha Akugue. È una sezione non semplice ma leggibile: al secondo turno la vincente di Guiomar Maristany Zuleta de Reales-Jazmin Ortenzi, poi eventualmente Dominika Salkova, testa di serie numero 13, come ostacolo più pericoloso sulla strada del main draw.

Sorteggio subito interessante anche per Lucrezia Stefanini, che aprirà contro l’argentina Luisina Giovannini. In caso di successo, la toscana potrebbe trovare Katarzyna Kawa, numero 14 del seeding, oppure la svizzera Susan Bandecchi. Nella stessa zona ci sono anche Kayla Day, testa di serie numero 32, ed Erika Andreeva: un quadrante equilibrato, con diversi nomi abituati a questo tipo di battaglie.

Nuria Brancaccio parte contro Andrea Lazaro Garcia, spagnola da prendere con grande attenzione. Il primo turno appare il più aperto tra quelli delle azzurre non comprese nel seeding, ma il tabellone potrebbe complicarsi subito dopo: al secondo round, infatti, la vincente troverà con ogni probabilità Alina Korneeva, testa di serie numero 3, impegnata all’esordio con Alexandra Shubladze. Un percorso duro, ma anche uno di quelli in cui superare il primo ostacolo può cambiare rapidamente la prospettiva del torneo.

Il debutto più complicato, almeno sulla carta, è quello di Tyra Caterina Grant. L’azzurra affronterà Taylah Preston, testa di serie numero 18, in una sfida che mette subito in palio ritmo, aggressività e capacità di adattamento all’erba. Chi passa troverà una tra Celine Naef e Joanna Garland, con Moyuka Uchijima, numero 8 del seeding, come riferimento più alto della sezione.

Per il resto del tabellone, lo sguardo va soprattutto alle prime teste di serie. La numero 1 Maria Timofeeva inizierà contro Whitney Osuigwe, mentre Ashlyn Krueger, seconda forza del tabellone, debutterà con Gabriela Knutson. Alina Korneeva, numero 3, sarà nello stesso spicchio di Brancaccio e partirà contro Alexandra Shubladze; Xiyu Wang, testa di serie numero 4, avrà invece un derby cinese con Hanyu Guo. Katie Volynets, numero 5, trova Laura Samson.