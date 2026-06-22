Vondrousova dopo la squalifica: “Non mi sono mai dopata. Nessuna decisione può cancellare chi sono”

Dopo la notizia della squalifica di quattro anni, che la terrà lontana dal circuito fino al 2030, Marketa Vondrousova ha affidato a Instagram una lunga e dolorosa risposta. La tennista ceca, campionessa di Wimbledon 2023, ha ribadito di non essersi mai dopata e di non aver mai avuto un test positivo, raccontando i sette mesi trascorsi tra controlli, udienze, paura e incertezza. Nel suo messaggio, Vondrousova rivendica la propria collaborazione con le autorità antidoping e descrive il peso umano di un processo che, al di là della decisione finale, pare averla profondamente cambiata.

Non avrei mai pensato di dover scrivere qualcosa del genere.

E, sinceramente, non augurerei a nessuno ciò che ho vissuto negli ultimi mesi.

Svegliarsi ogni giorno con l’incertezza, la paura e la sensazione di perdere il controllo della propria vita è qualcosa di difficile da esprimere a parole. È stato un periodo incredibilmente estenuante e doloroso, che mi ha colpita molto più profondamente di quanto avrei mai potuto immaginare.

Il tennis è stato tutta la mia vita. Dal momento in cui ho preso in mano una racchetta per la prima volta da bambina, passando per migliaia di allenamenti, infortuni, rientri e momenti che allora potevo soltanto sognare.

Mi ha dato tutto.

E io gli ho restituito tutto.

Non mi sono mai dopata. Non ho mai avuto un test positivo. Nel corso di tutta la mia carriera mi sono sottoposta a innumerevoli controlli antidoping e sono sempre scesa in campo con la coscienza pulita. Appena tre giorni dopo l’episodio che alla fine ha cambiato la mia vita, sono stata sottoposta a un nuovo controllo.

Il risultato è stato negativo. Proprio come tutti i test precedenti.

Gli ultimi sette mesi sono stati i più difficili della mia vita.

Sette mesi di attesa.

Sette mesi di incertezza.

Sette mesi di lotta.

Sette mesi passati a sperare, ogni singolo giorno, che alla fine tutto si sarebbe risolto.

Invece sono diventati mesi pieni di paura, impotenza e sfinimento.

Un periodo in cui ho dovuto aprire la mia vita privata in modi che la maggior parte delle persone condividerebbe soltanto con i propri affetti più stretti. Un periodo in cui ho fatto tutto ciò che era in mio potere per dimostrare che non avevo nulla da nascondere.

Ho collaborato.

Ho risposto a ogni domanda.

Ho fornito tutto ciò che mi è stato richiesto.

Ho testimoniato davanti al tribunale e ho fatto del mio meglio per spiegare ciò che era accaduto.

Ho dato tutto ciò che avevo.

Ogni briciola della mia energia, della mia forza e della mia fiducia.

Anche durante questi sette mesi ho continuato ad adempiere a tutte le mie responsabilità di atleta professionista.

Ogni giorno ho aggiornato le informazioni sui miei whereabouts, in modo da poter essere controllata in qualsiasi momento.

E sono stata controllata.

Ogni test effettuato in questo periodo è risultato negativo, proprio come ogni test nel corso della mia carriera.

Tutto questo processo mi ha cambiata.

Le notti insonni.

L’ansia.

I giorni in cui era difficile funzionare normalmente.

I momenti in cui mi sono sentita completamente impotente.

Una delle cose più difficili è stata accettare il fatto che il futuro della carriera che avevo costruito per tutta la vita non fosse più nelle mie mani.

Nel frattempo speri che la verità sia sufficiente.

Che tutto venga spiegato.

Che, se sei onesta, collaborativa e fai tutto ciò che puoi, basti.

Ma a volte non basta.

Lo sport professionistico significa accettare regole e controlli.

Li ho sempre rispettati, e capisco perché esistano.

Vorrei soltanto che non perdessero mai la loro umanità.

E che chi ha la responsabilità di far rispettare le regole fosse chiamato a rispettare gli stessi standard.

Ci sono stati molti momenti in cui ho sentito di non avere più la forza per continuare.

È per questo che sono orgogliosa del fatto che non ci siamo mai arresi e abbiamo lottato fino all’ultimo giorno per ciò in cui credevamo.

Oggi, però, non so dire cosa verrà dopo.

Gli ultimi sette mesi hanno lasciato segni che non spariranno da un giorno all’altro.

Mi hanno portato via la gioia, la fiducia in me stessa e il senso di sicurezza che avevo un tempo.

E, sinceramente, non so quanto tempo ci vorrà per ritrovare queste cose.

Quello che so è che ho fatto tutto ciò che era in mio potere.

Che nel corso della mia carriera, e durante questi mesi così difficili, ho agito secondo coscienza.

E che, qualunque cosa porti il futuro, potrò sempre dirlo.

Grazie alla mia famiglia.

Grazie ai miei amici.

Grazie a tutti coloro che mi sono rimasti accanto quando sarebbe stato più facile andarsene.

Mi avete mostrato ciò che conta davvero nella vita.

Titoli, trofei e vittorie alla fine svaniscono.

Le persone che restano accanto a te quando il tuo mondo sta andando in pezzi, no.

E per questo sarò grata per sempre.

Oggi, sinceramente, non so cosa verrà dopo.

Per la prima volta nella mia vita, non ho un piano.

Per la prima volta nella mia vita,

non so dove conduca la strada davanti a me.

Gli ultimi sette mesi mi hanno tolto più di quanto avessi mai pensato potessero togliermi.

Mi hanno cambiata.

Hanno lasciato ferite che non spariranno da un giorno all’altro.

E, sinceramente, non so quanto tempo ci vorrà per ritrovare la strada verso la persona che ero prima di tutto questo.

Ma non mi hanno tolto tutto.

Non mi hanno tolto la persona che sono.

Non mi hanno tolto i valori in cui credo.

E non mi hanno tolto le persone che mi hanno sorretta nei mesi più bui della mia vita.

In questo momento è a questo che mi aggrappo.

Perché anche se questo capitolo si chiude con più dolore di quanto avessi mai immaginato,

non cancella chi sono, ciò in cui credo o tutto quello che ho dato a questo sport.

So ancora chi sono.

E nessuna decisione può portarmelo via.

Marketa